Julia Varady, soprano à la voix hors norme (5/5)

En septembre dernier, la célèbre cantatrice roumaine, Julia Varady, fêtait ses 80 ans. A cette occasion, le label Orfeo lui rend hommage avec la sortie d'un coffret de 10 cd et on l'écoute toute cette semaine !

Julia Varady, née sous le nom de Tőzsér, voit le jour le 1er septembre 1941en Roumanie. Elle commence par étudier le chant à l'école de musique de Cluj pour ensuite atterrir au Conservatoire de Bucarest.

A seulement 21 ans, en 1962, elle est engagée à l'Opéra de Cluj. Elle s'y produit durant 10 ans dans des rôles de soprano lyriques et dramatiques mais sa carrière est géographique limitée par la dictature de Ceaucescu.

En 1970, elle profite d'un engagement en Allemagne pour fuir son pays et sa carrière prend alors une dimension internationale. Trois ans plus tard, elle intègre la troupe de l'Opéra de Munich et se fait remarquer dans le rôle de Vitellia dans La Clemenza di Tito de Mozart. Cette même année, elle rencontre celui qui sera son époux quelques années plus tard, le célèbre baryton Dietrich Fischer-Dieskau. Sa carrière s'envole et elle se produit sur les scènes de Berlin, Milan, New-York et Londres.

Soprano, mezzo ou contralto, il n’y a rien que Julia Varady ne puisse chanter. Son répertoire est impressionnant : il couvre non seulement les rôles féminins principaux de Mozart, Verdi, Wagner et Richard Strauss mais aussi ceux de Puccini et certains de Tchaïkovski et même d'Offenbach. Elle aborde 31 rôles différents au cours de ses années munichoises ! La chanteuse se présente comme un véritable mythe. Elle l'est d'autant plus qu'elle ne s'est jamais exposée dans les médias et doit son succès simplement à sa voix, à son talent.

En 1998, à l'âge de 57 ans, sa voix est restée intacte mais elle fait ses adieux à la scène, elle se dit en désaccord avec le système mis en place par certains metteurs en scène. Elle se concentre alors sur l'art du lied, art où elle poursuit son exigence du texte et de sa mise en musique. L'enseignement constitue également une part importante de son activité et Julia Varady s'y consacre lors de masterclasses publiques données à Berlin, Karlsruhe ou Stuttgart.

A l'occasion des 80 ans de la cantatrice, en septembre dernier, le label Orfeo a fait paraître un coffret de 10 disques lui rendant hommage. On y retrouve ses prises de rôles successifs mais surtout cette voix chaude et vibrante hors du commun que l'histoire retiendra pour sûr !

Mise en onde : Adelino Melo