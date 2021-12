Jos Van Immerseel, pianiste et chef d'orchestre (2/5)

Claviériste, chef d’orchestre, chercheur, collectionneur, professeur : pour Jos Van Immerseel, le travail est toute sa vie, et sa vie, c’est la musique. Cette semaine, on explore sa carrière !

Jos Van Immerseel est né à Anvers en 1945 et a étudié le piano, l’orgue, le chant et la direction d’orchestre. Ce n’est pas tout ! En autodidacte, il s’est plongé dans l’organologie, la rhétorique et les pianofortes historiques. Combiné à sa fascination pour l’orgue et la musique vocale, ce cheminement l’a naturellement conduit à la musique ancienne.En 1964, il fonde le Collegium Musicum qui expérimente le répertoire de la Renaissance et baroque sur instruments d’époque.

En 1973, il remporte le premier concours de clavecin de Paris à l’unanimité du jury et du public. Jos Van Immerseel était le seul à avoir systématiquement opté pour le clavecin historique. Une nouvelle phase de l’histoire de l’école française de clavecin s’ouvre alors. En tant que soliste, le musicien jouit d’une reconnaissance mondiale et est l’invité des plus importantes scènes internationales. Il a également travaillé comme chef d’orchestre avec le Radio Chamber Orchestra, le Netherlands Chamber Orchestra et la Wiener Akademie entre autres. Encore une fois, ce n’est pas tout ! Jos van Immerseel a également été le directeur artistique du Conservatoire Sweelinck à Amsterdam et a longtemps été professeur dans divers instituts de musique.

On ne peut évidemment mentionner Jos Van Immerseel sans parler de l’ensemble qu’il a fondé en 1987. Anima Eterna Brugge est un collectif de musiciens passionnés du monde entier, reconnus comme des spécialistes dans leur domaine et qui depuis plus de 30 ans cherchent ensemble l'âme de petits et grands chefs-d'œuvre. Sa programmation varie de 7 à 80 musiciens et dépend du programme qui s'étend de Monteverdi à Gershwin. Chaque nouveau projet est précédé d'une recherche approfondie : quels instruments ont inspiré le compositeur, quelles étaient les techniques de jeu qui les accompagnaient et quels étaient les manuscrits et éditions pertinents, éléments qui influencent fortement le son et le caractère de la performance.

Outre la résidence au Concertgebouw de Bruges, Anima Eterna est "Ensemble Associé" de "l'Opéra de Dijon". Entre-temps, l'orchestre a enregistré plus de 50 CD pour divers labels qui sont suivis dans le monde entier, notamment via diverses plateformes numériques telles qu'Alpha Play et Spotify.