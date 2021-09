John Eliot Gardiner, grand chef d'orchestre (4/5)

Doit-on encore présenter cette grande figure de la musique baroque ? Certains le connaissent très bien, d’autres un peu moins. Peu importe, c’est toujours un plaisir de plonger dans la prodigieuse carrière de John Eliot Gardiner. Cette semaine, focus sur ce chef d'orchestre hors pair !

John Eliot Gardiner naît le 20 avril 1943 au Royaume-Uni et c’est à l’âge de 8 ans que le jeune John rencontre sa vocation en écoutant Les Vêpres de Monteverdi. Déjà, à 15 ans, il rêve de devenir chef d’orchestre, ce qu’il prépare en entraînant les chorales de Cambridge et d’Oxford. Son ambition sans limite le conduit, à tout juste 20 ans, à organiser une tournée de ces deux chorales à travers l’Angleterre. Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, il fonde alors The Monteverdi Choir et cet ensemble de chœurs deviendra l’un des plus renommés de la musique baroque au Royaume-Uni. En parallèle, il étudie la musique et l’histoire au King’s College de l’Université de Cambridge. Après l’obtention de son diplôme, c’est à Paris, en 1967, qu’il poursuivra son apprentissage auprès de Nadia Boulanger, l’une des professeurs les plus influents de son temps.

Quelques années plus tard et toujours empreint d’une ardeur sans égal, il fonde The English Baroque Soloists en 1978 et l’Orchestre révolutionnaire et Romantique en 1989. La première formation n’est autre que The Monteverdi Orchestra interprétant des compositions baroques sur des instruments modernes ; ce n’est qu’ensuite qu’il adoptera les instruments d’époque. Rapidement, l’orchestre occupe une place majeure dans la redécouverte de la musique baroque et de la période classique. L’Orchestre Révolutionnaire et Romantique (ORR), lui, se spécialise dans la musique de la période romantique de la fin du 18e et du début 20e siècle. Il utilise les principes et les instruments originaux de la création historique de l’œuvre jouée et enregistre symphonies, opéras et concertos de Beethoven, Berlioz, Brahms ou Verdi pour ne citer qu’eux.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Le répertoire de Gardiner est donc essentiellement baroque mais évolue, au fil du temps, vers l’époque classique. En 1983, le chef d’orchestre est nommé à la tête de l’Opéra de Lyon et durant 5 ans, ses choix seront vivement critiqués mais le génie de cet homme finit toujours par opérer. Ses interprétations de Beethoven, Berlioz, Schumann et Brahms sont très remarquées grâce au recours à un nombre réduit de musiciens et l’utilisation d’instruments d’époque notamment.

En 1989, il est nommé Commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique. En 2011, il reçoit les insignes de Chevalier de la Légion d’honneur et un an plus tard, la revue anglaise Gramophone le place dans son Hall of fame. Vous l’aurez compris, la réputation de Sir John Eliot Gardiner n’est plus à faire !