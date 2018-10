Jiri Belohlavek, chef d'orchestre (2/5)

PROGRAMMATION MUSICALE

Zdeněk Fibich Symphonie n° 3 en mi mineur, Op. 53 : IV. Allegro maestoso. Allegro vivace

Brno Philharmonic orchestra

Leoš Janáček

Taras Bulba : The Prophecy and Death of Taras Bulba

Brno Philharmonic orchestra

Gustav Mahler

Symphonie n° 2 en do dièse mineur : I. Urlicht. Sehr feierlich, aber schlicht

Dagmar Peckova, mezzo-soprano

Prague Philharmonia