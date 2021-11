Janine Jansen, nouvelle étoile du violon classique (2/5)

A l'occasion du nouveau disque "12 Stradivari" paru chez Decca le 10 septembre dernier, Emilie et Rodolphe ont décidé de consacrer la semaine à la nouvelle étoile montante du classique : Janine Jansen. Zoom sur la violoniste !

Née dans une famille de musiciens, Janine Jansen commence l’étude du violon à l’âge de 6 ans, et compte notamment Philippe Hirschhorn et Boris Belkin parmi ses professeurs. Elle se produit pour la première fois en concert en 1997, avec le Concertgebouw d’Amsterdam, puis se fait remarquer en tant que soliste lors de son interprétation du Concerto pour violon de Brahms avec le National Youth Orchestra of Scotland, en 2001.

La carrière de Janine Jansen se trouve véritablement lancée lorsqu’elle obtient une haute distinction nationale de la part du Ministère de la Culture néerlandais en 2003. Elle a l’honneur d’ouvrir le festival des BBC Proms en 2005. Janine Jansen acquiert rapidement une grande popularité auprès du public et des chefs; chaque année, elle effectue des tournées internationales et reçoit des invitations d’orchestres réputés comme l’Orchestre philharmonique de Berlin (2006) ou l’Orchestre philharmonique de Los Angeles (2008). Elle a obtenu plusieurs distinctions, par exemple le " Royal Philharmonic Society Instrumentalist Award" en 2009.

Janine Jansen : son magnétisme, son archet radieux. Qui a entendu la violoniste néerlandaise en concert sait à quel point elle s’investit en public. Elle fait partie de la nouvelle vague de filles violonistes qui ont conquis la scène depuis dix ans.

Julian Sykes, Le Temps, mars 2016

Le moins qu'on puisse dire c'est que la carrière de la violoniste est prometteuse ! Aujourd'hui, c'est avec "12 Stradivari" qu'elle revient sur le devant de la scène. Pendant une dizaine de jours, en vue de cet album et d'un film tourné par Gerry Fox, douze des meilleurs violons de Stradivarius ont été mis à sa disposition ! Certains ont même été sortis de leur vitrine de musée pour l'occasion, d'autres n'ont probablement jamais enregistré et d'autres encore ont appartenu à des légendes. Après cette sélection de violons, il a fallu choisir un programme permettant de rendre au mieux les caractéristiques de chaque instrument. Le choix effectué n'est pas des plus cohérent car il s'agit ici d'apprécier la sonorité des violons avant tout.

Dans cet album Janine Jansen, accompagnée par Antonio Pappano, se concentre sur une douzaine de compositeurs. On aurait attendu du Bach mais on retrouvera plutôt Ravel, Schumann, Brahms, Kreisler, Elgar, Falla, Tchaïkovski, Vieuxtemps, Suk, Heuberger et Rachmaninov.