Jaime Laredo : soliste, chef d'orchestre et chambriste (5/5)

Voilà plus de 50 ans que Jaime Laredo parcourt le monde et endosse plusieurs rôles, ceux de soliste, chambriste et chef d'orchestre entre autres. Cette semaine, zoom sur ce grand musicien de notre époque !

Jaime Laredo est né le 7 juin 1941 en Bolivie et c'est à l'âge de 5 ans qu'il débute la musique. Quelques années plus tard, il part aux Etats-Unis pour compléter sa formation à la Julliard School.

Ensuite et à 17 ans seulement, il remporte le Concours Reine Elisabeth de violon en 1959. Cet évènement lance alors sa carrière qui prend directement une tournure internationale.

Depuis, on ne l'arrête plus et pour cause, il a dirigé et joué avec l'Orchestre symphonique de Chicago, de San Francisco, de Detroit, les orchestres philarmoniques de New-York et Philadelphie pour ne citer que ceux là. Le musicien a aussi enregistré près d'une cinquantaine de disques, reçu le prix Deutsche Schallplatten et a été nommé 7 fois au Grammy.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Laredo a donc travaillé avec les plus grands orchestres américains et européens mais aussi avec de prestigieux noms tels que Emanuel Ax, Isaac Stern ou Glenn Gould. Il est à noter qu'en dehors de sa carrière sur les planches, il est aussi reconnu internationalement en tant que professeur de violon.

Depuis 2012, il enseigne au Cleveland Institute of Music. Du haut de ses 80 ans, Jaime Laredo semble être bien actif. En effet, il est aussi le chef d'orchestre du New-York String Orchestra au Carnegie Hall et du Vermont Symphony Orchestra depuis 1999 et dirige avec Sharon Robinson, son épouse violoncelliste, les Linton Chamber Music Series à Cincinnati.

Et pour finir cette semaine de focus, voici Jaime Laredo accompagné de Sharon Robinson, sa femme, Susie Park, Ida Kavafian et Benjamin Hochman.