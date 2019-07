Jacqueline du Pré, violoncelliste (5/5)

Jacqueline Du Pré étudie le violoncelle à la Guildhall School of Music de Londres avec William Pleeth, puis à Paris avec Paul Tortelier, en Suisse avec Pablo Casals et à Moscou avec Mstislav Rostropovitch. Elle se produit notamment aux côtés du B.B.C. Symphony Orchestra et sous la baguette de Sir Malcolm Sargentpuis sur les plus grandes scènes internationales. A seulement vingt-sept ans, une incurable sclérose en plaques la contraint à mettre un terme définitif à sa vie de concertiste. Elle se consacre dès lors à l'enseignement. Elle s’éteint à Londres le 19 octobre 1987.