Guennadi Rojdestvenski, chef d'orchestre (5/5) : de Tchaïkovski à Chostakovitch

Né le 4 mai 1931 à Moscou d'un père chef d'orchestre et pédagogue et d'une mère chanteuse lyrique, Guennadi Rojdestvenski a étudié la direction d'orchestre et le piano au Conservatoire de Moscou.Spécialiste du répertoire russe du XIXe et surtout du XXe siècle, Guennadi Rojdestvenski est l'ami de tous les compositeurs importants de son pays, notamment Dmitri Chostakovitch, Alfred Schnittke et Irina Schnittke, Sofia Goubaïdoulina, Edison Denisov, mais aussi proche des plus grands instrumentistes, notamment David Oïstrakh et Mstislav Rostropovitch.

Programmation musicale

Dimitri Chostakovitch

Symphonie n°1 en fa min op 10 : Allegro

GUENNADI ROJDESTVENSKI, ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU MINISTERE DE LA CULTURE D'URSS

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Symphonie n°2 en ut min op 17 (Petite Russie) : Scherzo

GUENNADI ROJDESTVENSKI, ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA RADIO DE MOSCOU

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Symphonie n°5 en mi min op 64 : Andante cantabile con alcuna licenza

GUENNADI ROJDESTVENSKI, ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA RADIO DE MOSCOU

Alexandre Glazounov

Symphonie n°5 en Si bémol Maj op 55 : Scherzo

GUENNADI ROJDESTVENSKI, ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU MINISTERE DE LA CULTURE D'URSS

Alexandre Borodine

Danses Polovtsiennes

GUENNADI ROJDESTVENSKI, ROYAL STOCKHOLM PHILHARMONIC ORCHESTRA

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Fünfzig Russische Volkslieder, Nr. 26 - Nr. 30, pour piano à quatre mains

VIKTORIA POSTNIKOVA, GUENNADI ROJDESTVENSKI

Dimitri Chostakovitch

Chants populaires hébraïques op 79 (11) (intégrale) : Lamentation sur un enfant mort, Berceuse, Hiver - pour soprano mezzo-soprano ténor et orchestre

GUENNADI ROJDESTVENSKI, ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE ROTTERDAM, MARINA SHAGUCH, CONSTANTIN PLOUJNIKOV, LARISSA DIADKOVA



Dimitri Chostakovitch

Symphonie n°5 en ré mineur op. 47 : 3. Largo 4. Allegro non troppo

GUENNADI ROJDESTVENSKI, ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU MINISTERE DE LA CULTURE D'URSS