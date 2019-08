Guennadi Rojdestvenski, chef d'orchestre (4/5) : Guennadi l'explorateur et son intégrale Bruckner

Né le 4 mai 1931 à Moscou d'un père chef d'orchestre et pédagogue et d'une mère chanteuse lyrique, Guennadi Rojdestvenski a étudié la direction d'orchestre et le piano au Conservatoire de Moscou.Spécialiste du répertoire russe du XIXe et surtout du XXe siècle, Guennadi Rojdestvenski est l'ami de tous les compositeurs importants de son pays, notamment Dmitri Chostakovitch, Alfred Schnittke et Irina Schnittke, Sofia Goubaïdoulina, Edison Denisov, mais aussi proche des plus grands instrumentistes, notamment David Oïstrakh et Mstislav Rostropovitch.

Programmation musicale

Hector Berlioz

Symphonie fantastique op 14 : 2. Un bal

GUENNADI ROJDESTVENSKI, ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA RADIO DE MOSCOU

Hector Berlioz

Symphonie fantastique op 14 : 3. Marche au supplice

GUENNADI ROJDESTVENSKI, ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA RADIO DE MOSCOU



Anton Bruckner

Symphonie n°5 en Si bémol Maj WAB 105 : 2. Adagio

GUENNADI ROJDESTVENSKI, Orchestre du Ministère de la Culture de l'URSS



Anton Bruckner

Symphonie n°7 en Mi Maj WAB 107 : 3. Scherzo. Sehr schnell - Trio. Etwas langsamer

GUENNADI ROJDESTVENSKI, GRAND ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA RADIO TELEVISION DE MOSCOU

Anton Bruckner

Symphonie n°7 en Mi Maj WAB 107 : 2. Adagio. Sehr feierlich und sehr langsam

GUENNADI ROJDESTVENSKI, GRAND ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA RADIO TELEVISION DE MOSCOU

Anton Bruckner

Symphonie n°9 en ré min WAB 109 : 2. Scherzo. Bewegt, lebhaft

GUENNADI ROJDESTVENSKI, ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA RADIO DE MOSCOU



Gustav Mahler

Symphonie n°5 : Scherzo. Kräftig, nicht zu schnell

GUENNADI ROJDESTVENSKI, GRAND ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA RADIO TELEVISION DE MOSCOU

Jean Sibelius

Symphonie n°5 en Mi bémol Maj op 82 : Allegro molto

GUENNADI ROJDESTVENSKI, ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LA RADIO DE MOSCOU