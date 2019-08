Guennadi Rojdestvenski, chef d'orchestre (3/5) : Guennadi, l'ami des grands solistes russes

Né le 4 mai 1931 à Moscou d'un père chef d'orchestre et pédagogue et d'une mère chanteuse lyrique, Guennadi Rojdestvenski a étudié la direction d'orchestre et le piano au Conservatoire de Moscou.Spécialiste du répertoire russe du XIXe et surtout du XXe siècle, Guennadi Rojdestvenski est l'ami de tous les compositeurs importants de son pays, notamment Dmitri Chostakovitch, Alfred Schnittke et Irina Schnittke, Sofia Goubaïdoulina, Edison Denisov, mais aussi proche des plus grands instrumentistes, notamment David Oïstrakh et Mstislav Rostropovitch.

Programmation musicale

Dimitri Chostakovitch

Concerto pour violon n°1 : Burlesque

Sacha Rojdestvenski, Guennadi Rojdestvenski, STATE SYMPHONY CAPELLA DE RUSSIE

Jean Sibelius

Concerto pour violon en ré mineur : I. Allegro Moderato

David Oistrakh, Guennadi Rojdestvenski, Orchestre Symphonique de la Radio de Moscou

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Concerto pour violon en ré majeur : Finale

David Oistrakh, Guennadi Rojdestvenski, Orchestre Symphonique d’Etat de l’URSS

Edward Elgar

Concerto pour violoncelle en mi mineur : Allegro ma non troppo

Mstislav Rostropovitch, Guennadi Rojdestvenski, USSR Radio and Television Large Symphony Orchestra

Sergei Prokofiev

Concerto pour violon n°2 : I. Allegro moderato

Itzhak Perlman, Guennadi Rojdestvenski, Orchestre Symphonique de la BBC

Sergei Prokofiev

Concerto pour piano n°2 en sol mineur, op. 16 : Scherzo (vivace)

Viktoria Postnikova, Guennadi Rojdestvenski, Orchestre symphonique du ministère de la culture de l’URSS

Sergei Prokofiev

Concerto pour piano no 3 en do majeur, opus 26 : III. Allegro ma non troppo

Viktoria Postnikova, Guennadi Rojdestvenski, Orchestre symphonique du ministère de la culture de l’URSS

Frédéric Chopin

Concerto pour piano no 1 en mi mineur, op. 11 : III. Rondeau : Vivace

Viktoria Postnikova, Guennadi Rojdestvenski, The USSR All-Union Radio & Central Television Grand Symphony Orchestra