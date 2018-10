Gregor Piatigorsky, violoncelliste (4/5)

PROGRAMMATION MUSICALE

4/5 Dvořák

Antonín Dvořák

Concerto pour violoncelle n° 2 en si mineur, Op. 104 : I. Allegro

Boston Philharmonic

Charles Munch, direction

Antonín Dvořák

Trio nº3 en fa mineur Op. 65 pour piano violon et violoncelle : 1. Allegro ma non troppo

Avec Jascha Heifetz, violon et Leonard Pennario, piano