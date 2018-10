Gregor Piatigorsky, violoncelliste (2/5)

PROGRAMMATION MUSICALE

2/5 Brahms

Johannes Brahms

Sonate n° 2 en fa majeur Op. 99 : 4. Allegro molto

Avec Ralph Berkowitz, piano

Johannes Brahms

Double concerto pour violon et violoncelle en la mineur Op. 102 : 1. Allegro

Avec Nathan Milstein, violon

The Robin Hood Dezll Orchestra of Philhardelphia

Fritz Reiner, direction

Johannes Brahms

Quintette à cordes n°2 en sol majeur Op. 111 : 2. Adagio

Avec Jascha Heifetz & Israël Baker, violons ; Paul Rosenthal & Milton Thomas, altos