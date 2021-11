Giuseppe di Stefano, un ténor légendaire (5/5)

Cette semaine, Emilie et Rodolphe reviennent sur la carrière de Giuseppe Di Stefano, partenaire glorieux de Callas, artiste passionné et ténor de légende !

Giuseppe Di Stefano naît le 24 juin 1921 à Catane, en Italie. Son père lui donna les premiers éléments d'éducation avant de l'envoyer poursuivre ses études au Séminaire des Jésuites à Milan. L'un de ses condisciples, passionné d'opéra, l'entend chanter une mélodie populaire et se trouve frappé par la beauté naturelle de sa voix. Il lui conseille alors de travailler le chant.

Il ne reste plus au jeune homme qu'à convaincre ses parents. Ces derniers, non seulement l'autorisent à suivre sa voie, mais pour rester plus près de lui, déménagent même à Milan. Ils acceptent tous les sacrifices pour que leur fils puisse travailler dans les conditions nécessaires, ce qu'il fit pendant 5 ans aux côtés du Maestro Luigi Montesanto.

Quelques semaines avant son 25ème anniversaire, le chanteur fait ses premières armes et l'accueil est tel que dès la fin de la saison, il est engagé pour une tournée à travers la Suisse. A son retour, plusieurs opéras lui font signer des contrats. Sa carrière est lancée et la rumeur ne tarde pas à monter jusqu'aux oreilles du directeur de la Scala qui l'engage sans même l'auditionner dans la troupe milanaise au sein de laquelle il fera ses débuts en 1947.

En 2 ans, Di Stefano se produit sur les plus prestigieuses scènes du monde, il est acclamé par le monde entier mais la gloire qu'il connait étant jeune ne fait qu'amplifier la crise qu'il traverse ensuite à la maturité. Début des années 50, il commence à se lasser de son répertoire. Il préfèrerait jouer des rôles plus dramatiques, généralement attribués à des voix plus larges mais il n'a ni l'envergure ni la puissance vocales que requiert le répertoire de la fin du romantisme.

En quelques années, sa voix tombe en lambeaux et il fait de mauvais choix de répertoire, il se mesure à d'autres ténors et perd son pari. A partir de 1960, ses prestations se détériorent mais malgré cela il continue de se produire en concert jusque dans les années 90. La critique le qualifie même de "paysan endimanché".

A sa mort, en 2008, Giuseppe Di Stefano laisse une image contrastée. D'un côté, celle d'un artiste capricieux et musicalement approximatif abordant trop tôt des rôles hors de sa portée. De l'autre, celle d'un des plus grands ténors lyriques du 20ème siècle, doté d'une personnalité charismatique avec un timbre d'un rayonnement unique. Quoiqu'il en soit, on peut l'affirmer, le ténor est entré dans la légende et reste un artiste à part.