Quartetto Italiano, un quatuor à cordes de légende

Cette semaine, Emilie et Rodolphe programment les quatuors à cordes et aujourd'hui, place au Quartetto Italiano!

Le Quartetto Italiano est fondé en 1945 à Carpi, près de Modène, par les violonistes Paolo Borciani & Elisa Pegreffi, le violoncelliste Franco Rossi et l'altiste Lionello Forzanti, qui sera remplacé deux ans plus tard par Piero Farulli. A l'époque, les membres n'avaient que 20 ans ! A partir de 1947, la formation reste identique jusqu'en 1977, soit 3 ans avant la dissolution du quatuor.

Au cours de ses 35 années d'activité, le Quartetto Italiano est devenu l'un des ensembles de musique de chambre italiens les plus admirés et respectés dans le monde. Ses musiciens, individuellement exceptionnels, avaient un sens du style, une technique irréprochable, et un son d'ensemble magnifique. Une photo du quatuor figure d'ailleurs dans le Golden Record, le disque contenant des images et des sons représentatifs de la Terre et de l'Humanité, envoyé à bord des sondes spatiales Voyager 1 & Voyager2...

Il s'appela d'abord Nuovo Quartetto Italiano pour ce différencier du Quartetto Italiano créé par Remy Prìncipe au début du XXe siècle. Puis la formation abandonne le « Nuovo » en 1951. Le Quatuor est spécialement connu pour son intégrale des quatuors de Beethoven enregistrée de 1967 à 1975. D'une signature raffinée, il est universellement respecté pour sa sobriété, son humilité et la pureté de son classicisme. Il a enregistré les intégrales des quatuors de Beethoven , Mozart, Schuman, Brahms et Webern.