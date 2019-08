Guennadi Rojdestvenski, chef d'orchestre (2/5) : l'avant-garde des compositeurs russes

Né le 4 mai 1931 à Moscou d'un père chef d'orchestre et pédagogue et d'une mère chanteuse lyrique, Guennadi Rojdestvenski a étudié la direction d'orchestre et le piano au Conservatoire de Moscou.Spécialiste du répertoire russe du XIXe et surtout du XXe siècle, Guennadi Rojdestvenski est l'ami de tous les compositeurs importants de son pays, notamment Dmitri Chostakovitch, Alfred Schnittke et Irina Schnittke, Sofia Goubaïdoulina, Edison Denisov, mais aussi proche des plus grands instrumentistes, notamment David Oïstrakh et Mstislav Rostropovitch.

Guennadi Rojdestvenski en 6 dates

1951 dirige La Belle au bois dormant de Tchaïkovski à seulement vingt ans au Bolshoï

1964 première de la Quatrième symphonie de Chostakovitch au Festival d'Edinburgh

1969 épouse la pianiste Viktoria Postnikova

1974 commence à enseigner au Conservatoire de Moscou

2000 nommé directeur artistique général du Théâtre Bolchoï

2004 _Notes interdites: scènes de la vie musicale en Russie Soviétique,_documentaire de Bruno Monsaingeon sur le contexte politique et artistique de l'URSS où Guennadi Rojdestvenski joue un rôle clé

Il décède le samedi 16 juin 2018, à l'âge de 87 ans.

Programmation musicale