Fou Ts'ong, le pianiste qui a marqué les esprits (4/5)

Le monde de la musique ne tarit pas d'éloges à son propos, on dit de lui qu'il fait ressortir du piano les plus subtiles louanges... Cette semaine, retour sur la carrière de cet interprète hors-pair !

Fou Ts'ong naît à Shanghai en 1934 et grandit au sein d'une éducation toute imprégnée de la sagesse de la vieille Chine. Sous la tutelle de son père, lui-même issu à la fois des éducations européennes et chinoises, le jeune Fou Ts'ong acquiert le goût pour la musique de l'occident. C'est à l'âge de 10 ans qu'il prend ses premières leçons de piano. Son éducation est par la suite interrompue par la mort de son professeur de piano et par la guerre civile de 1948, ce qui le tient éloigné de son clavier pendant plus de 3 ans.

Il réussit cependant à faire ses débuts en 1951 dans le Concerto No.5 de Beethoven avec l'orchestre de Shanghai. Deux ans plus tard, il obtient le 3ème prix au Concours de piano de Bucarest. Lors de sa seule apparition européenne, suite à ce concours, il remporte le 3ème prix au Concours Chopin avec une mention spéciale pour son interprétation des Mazurkas.

A la fin des années 1950, il part s’installer à Londres et se produit un peu partout dans le monde. Il est alors considéré comme l’un des plus grands interprètes de Chopin, mais aussi de Debussy, Mozart, Schubert - des compositeurs de chevet qu'il enseigne à ses élèves, ainsi que Schumann, Haydn, Beethoven, Scarlatti. Artiste international, il se veut un véritable ambassadeur de la musique et ses tournées le portent sur les 5 continents.

Nommé par le magazine Time comme le plus grand musicien chinois vivant, Fou Ts'ong a marqué les esprits de tous ceux qui ont croisé sa route... et les marque encore !