Eugene Ormandy : The Columbia Legacy (1/5)

Sony publie pour la première fois la discographie Columbia complète d’Eugène Ormandy et de l’Orchestre de Philadelphie dans un vaste coffret réunissant plus de 300 enregistrements dont plus de la moitié était jusqu’ici inédits au format CD. Le chef est à l'honneur toute cette semaine dans En Pistes.

Eugène Ormandy en concert au Carnegie Hall (1960), © Getty / Alfred Eisenstaedt