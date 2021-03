Ensembles baroques (1/5) : Les Agrémens

A l'occasion de la Journée Européenne de Musique Ancienne qui aura lieu le 21 mars, En Pistes consacre sa semaine aux ensembles baroques européens. Chaque jour un ensemble et un pays : nous débutons cette série avec l'ensemble instrumental belge Les Agrémens, dirigé par Guy Van Waas.

La 9ème édition de la Journée de la Musique Ancienne aura pour marraine d'honneur la claveciniste russe Olga Pashchenko.

«Cette journée célèbre notre mode de vie et nos rêves d’interprètes et publics de la Musique Ancienne. Elle célèbre aussi notre approche : essayer, de toutes nos forces, de comprendre les sources, et les intentions des compositeurs, et de les ancrer dans ce contexte historique, mais avec l’âme et l’émotion d’un interprète du 21ème siècle. C’est pour moi une joie que d’avoir été choisie comme ambassadrice par le REMA, en cette période d’incertitude mondiale. Je suis honorée de promouvoir les différentes sonorités des instruments d’époque, et en encourageant à nous ranimer et restaurer nos forces, tout comme la musique ancienne nous insuffle la vie avec son pouvoir restaurateur.»

Les Agrémens

L'ensemble Les Agrémens est un ensemble instrumental belge fondé en 1995 par le Centre de chant choral de la Communauté française de Belgique pour doter le Chœur de chambre de Namur d'un orchestre de haut niveau.

Il est spécialisé dans le répertoire baroque et classique. Depuis 2001, son chef titulaire est Guy van Waas.