Enrico Gatti, violoniste et chef d'orchestre (5/5)

Enrico Gatti a été le premier violoniste italien à se consacrer entièrement à l'étude et l'interprétation du répertoire de la fin du 16ème au début du 19ème siècle sur des instruments originaux... Cette semaine : zoom sur cet artiste !

Enrico Gatti fut également le premier italien à mener des recherches approfondies à l'étranger et à être convié par les plus prestigieux ensembles européens. En 1986, il fonde le sien : l'Ensemble Aurora mais ce n'est qu'à la fin des année 70 qu'il fait ses premiers pas de concertiste à Rome et à travers l'Italie.

Avant cela, le violoniste né à Pérouse, fait ses études de musique avec Arnaldo Apostoli et Alfredo Fiorentini. Il obtient alors son diplôme de violon baroque au Conservatoire Populaire de Musique de Genève et se perfectionne ensuite au Conservatoire royal de La Haye.

Sa carrière de concertiste l'amène à se produire sur la plupart des scènes mondiales et a travailler avec de nombreux ensembles tels que Les Arts Florissants, Les Talens Lyriques, Les Taverner Players entre autres.

En plus de son activité de soliste, Enrico Gatti est aussi chef d'orchestre et a de nombreux enregistrements à son actif sous plusieurs labels : Harmonia Mundi, Accent Ricercar, Arcana,... On peut ajouter aussi les enregistrements pour les radios. Tous ont été salués par la critique et certains ont même été couronnés de prix prestigieux. On note le Prix International du Disque Antonio Vivalidi (en 19993 et 1998) ainsi que le Diapason d'Or.

Ce qui fait la particularité de l'artiste, c'est ses recherches effrénées et consacrées à la redécouverte ainsi qu'à la valorisation du patrimoine musical italien et notamment avec son ensemble Aurora. Il dit :

Nous croyons, pour notre part, à la responsabilité de l’interprète. Aujourd’hui, interpréter à bon escient des œuvres musicales d’un passé lointain implique, en amont, un savoir-faire dans l’art de la restauration d’une œuvre et de son contexte, qui précède l’interprétation proprement dite et qui en établit les prémisses stylistiques.

En dehors des scènes, Enrico Gatti se consacre aussi à l'apprentissage et ce depuis des années. Il a notamment enseigné aux conservatoires de Toulouse, Rome ou Milan et dans d'autres écoles de musique en Europe.