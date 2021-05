Concerts de Radio France (4/5)

Cette année encore, Radio France propose plus de 200 concerts et offre la possibilité d’entendre l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France dans des répertoires qui embrassent quatre siècles de musique.

L'Auditorium de Radio France, Paris, © Radio France / Christophe Abramowitz / RF