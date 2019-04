Concerto Köln (2/5) : Bach, Kraus

L‘estampille de Concerto Köln, c‘est bien son jeu véritablement passionné ainsi que sa soif toujours intacte d‘inconnu. Depuis plus de 30 ans, cet orchestre au son si caractéristique compte parmi les plus grands ensembles dans le domaine de l‘interprétation historiquement informée. Solidement ancré dans la vie musicale de Cologne tout en étant régulièrement l‘invité des principales capitales musicales du monde entier et des grands festivals, Concerto Köln est, au niveau international, garant d‘une interprétation exceptionnelle de la musique ancienne. (Claire Saliège / Concerto Köln)

Les allemands

Johann Christoph Friedrich Bach

Sinfonia en mib majeur : 1er mvt

Concerto Köln

CPE Bach

Concerto pour clavecin en sol mineur Wq6 : 1er mvt

Gerald Hambitzer, clavecin

Concerto Köln

Jesn Sebastien Bach

La passion selon Saint Mathieu

Benjamin Appl, baryton

Concerto Köln

Joseph Martin Kraus

Symphonie en mib majeur : 1er mvt

Concerto Köln