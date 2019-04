Concerto Köln (1/5) : Vivaldi, Leo, Vinci, Durante

L‘estampille de Concerto Köln, c‘est bien son jeu véritablement passionné ainsi que sa soif toujours intacte d‘inconnu. Depuis plus de 30 ans, cet orchestre au son si caractéristique compte parmi les plus grands ensembles dans le domaine de l‘interprétation historiquement informée. Solidement ancré dans la vie musicale de Cologne tout en étant régulièrement l‘invité des principales capitales musicales du monde entier et des grands festivals, Concerto Köln est, au niveau international, garant d‘une interprétation exceptionnelle de la musique ancienne. (Claire Saliège / Concerto Köln)

Les italiens

Antonio Vivaldi

Sinfonia pour cordes et basse continue R131

Antonio Vivaldi

Concerto pour flûte, cordes et basse continue R433

Eberhard Zummach, flûte

Leonardo Leo

Concerto pour violoncelle en ré mineur

Werner Matzke, violoncelle

Leonardo Leo

Concerto pour violoncelle en ré mineur

Werner Matzke, violoncelle

Leonardo Vinci

Artaserse

Max Emanuel Cencic, haute-contre

Diego Fasolis, direction

Francesco Durante

Concerto pour cordes n°1 en fa mineur

