Claudio Abbado et le London Symphony Orchestra (2/5)

Claudio Abbado et le London Symphony Orchestra, c'est une collaboration artistique de 22 ans, de 1966 et 1988. Ce coffret de 46 disques présente aujourd’hui l’intégrale des enregistrements du maestro à la tête de la phalange londonienne, pour les labels Deutsche Grammophon et Decca.

Claudio Abbado et le London Symphony Orchestra