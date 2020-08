Christa Ludwig, mezzo-soprano (3/5)

Nous poursuivons notre série sur Christa Ludwig en compagnie de Schubert, Wolf et Schumann.

lA PROGRAMMATION MUSICALE

Franz Schubert

Im Frühling op 101 n°1 D 882

Christa Ludwig : Mezzo-soprano, Gerald Moore : Piano

Album Christa Ludwig : The complete recitals on Warner Classics / CD 1 Label Warner Classics (0190295690205/1) Année 2018

**

Christa Ludwig : Mezzo-soprano, Geoffrey Parsons : Piano

Erlkonig op 1 D 328

LABEL : EMI CDM 7640742

**

Christa Ludwig : Mezzo-soprano, Geoffrey Parsons : Piano

Gretchen am Spinnrade op 2 D 118

LABEL : WARNER CLASSICS 0190295690205/4 2018

**

Christa Ludwig : Mezzo-soprano, Irwin Gage : Piano

Am Bach im Frühling D 361 op posth 109 n°1- pour mezzo-soprano et piano Franz Schubert

LABEL : DGG 431476-2

**

Christa Ludwig : Soprano, James Levine : Piano

Winterreise op 89 D 911 : 20. Der Wegweiser - pour mezzo-soprano et piano

LABEL : DGG 4798718

**

Hugo Wolf

Christa Ludwig : Mezzo-soprano, Gerald Moore : Piano

Auf einer wanderung

LABEL : EMI CDM 7640742

**

Christa Ludwig : Mezzo-soprano, Erik Werba : Piano

51 Gedichte von Goethe : 9. Mignon IV (Kennst du das Land)

LABEL : DEUTSCHE GRAMMOPHON 459335-2

**

Christa Ludwig : Mezzo-soprano, Daniel Barenboim : Piano

Italienisches Liederbuch : 20. Mein Liebster singt am Haus LABEL : DEUTSCHE GRAMMOPHON 459335-2

**

Robert Schumann

Christa Ludwig : Mezzo-soprano, Gerald Moore : Piano

Frauenliebe und leben op 42

Ich Kann's nicht fassen nicht glauben Du Ringan meinem Finger Helft mir Ihr Schwestern Susser freund du blickest mich verwundert an An meinem herzen an meiner brust

LABEL : EMI 5176082 2008

