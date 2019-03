Berlioz par Gardiner et Baremboim (3/5)

A l’occasion du 150ème anniversaire de la disparition de Berlioz

Decca présente les enregistrements révolutionnaires réalisés pour Philips réunis pour la première fois en 8CD et 1DVD du chef d’orchestre John Eliot Gardiner

Deutsche Grammophon présente une édition majeure des chefs-d’œuvre du compositeur, en réunissant pour la première fois l’intégrale des enregistrements Berlioz de Daniel Barenboim en un coffret de 10CD.

Berlioz par Gardiner et Barenboim

3 – Barenboim & Gardiner dans Roméo et Juliette

Hector Berlioz

Roméo et Juliette op 17 :

Bientôt de Roméo / Mab la messagère (1ère partie) Ténor et Chœur

Roméo seul / Bruit lointain de bal et de concert / Grande fête chez Capulet (2ème partie)

Orchestre de Paris

Daniel Barenboim, direction

Hector Berlioz

Roméo et Juliette :

La Reine Mab ou la fée des songes. Scherzo (4ème partie) (Instrumental)

Orchestre Révolutionnaire et Romantique

John Eliot Gardiner, direction