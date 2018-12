Barbara Hendricks, soprano (5/5)

Portrait de la Semaine

5 – Barbara Hendriks

Blues

Negro spirituals

When the saints go marchin'in

Barbara Hendricks, soprano ; Ulf Johansson, piano ; Thomas Berqvist, batterie ; Arne Wilhelmsson, contrebasse

Geroge Gershwin

Porgy & Bess : Summertime

Cleveland Orchestra

Lorin Maazel, direction

Frederick Loewe

My Fair Lady - I Could Have Danced all Night

Philharmonia Orchestra

Lawrence Foster