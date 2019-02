André Prévin, pianiste et chef d’orchestre (5/5)

Andreas Ludwing Previn, dit André Previn, est un pianiste, chef d'orchestre et compositeur né le 6 avril 1929 à Berlin d'une famille juive allemande d'origine russe. Enfant prodige, il étudie le piano à 7 ans à la Berlin Hochschule für Musik.

Portrait de la semaine

5. André Previn, compositeur

Where, I wonder - pour soprano et orchestra

Leontyne Price, soprano

Concerto pour guitare : 1. Allegretto

John Williams, guitare

Orchestre Symphonique de Londres

André Previn, chef d’orchestre

Every good boy deserves favour : You must not be rigid / Yes,Colonel Doctor

Orchestre Symphonique de Londres

André Previn, chef d’orchestre