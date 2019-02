André Previn, pianiste et chef d’orchestre (1/5)

Andreas Ludwing Previn, dit André Previn, est un pianiste, chef d'orchestre et compositeur né le 6 avril 1929 à Berlin d'une famille juive allemande d'origine russe. Enfant prodige, il étudie le piano à 7 ans à la Berlin Hochschule für Musik.

1. André Previn

George Gershwin

Concerto pour piano en Fa Maj : 3. Allegro agitato

André Previn, piano

André Kostelanetz and his orchestra

Samuel Barber

4 excursions op 20 : 1. Un poco allegro. Boogie-woogie style / 2. In slow blues tempo / 3. Allegretto. Western song with variations over ostinato harmonies / 4. Allegro molto. Square dance - pour piano

André Previn, piano

Francis Poulenc

3 Pièces pour piano FP 48 : 1. Pastorale / 3. Hymne / 2. Toccata

André Previn, piano