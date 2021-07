Shanghai, 1930. Episode 5/5

Dernière étape de notre épopée Shanghaienne consacrée au compositeur russe Alexandre Tcherepnine. Après avoir fui la Russie Bolchevique il s'installe à Paris aux début des années vingt, puis en Chine et au Japon au milieu des années 1930. Il rencontre Lee Hsien Ming, la femme de sa vie à Shanghai...

C’est midi, l’heure du plus grand bar du monde, l’heure de Shanghai Club. Au plafond, cent ventilateurs sèchent les dos trempés, à la cadence de leur bourrasque ronde. Tout tourne. Par la porte, on voit la rue et le Hangpu parallèle, tous les deux brûlant d’un soleil qui s’abat comme la foudre. Il est une heure. Pourquoi aller plus loin ? L’imagination connaît ses bornes. Nos forces aussi. Restons.

Paul Morand

Programmation musicale :

Alexandre Tcherepnine : Etudes chinoises de concert op. 52 n° 2, « The Lute »

Giorgio Koukl, piano

Grand Piano GP649 (2013)

Traditionnel chinois : Feihua diancui / « Neige voltigeant sur les pins »

Lin Schicheng, pipa

Ocora C 560046 (1993)

Alexandre Tcherepnine : Etudes chinoises de concert op. 52 n° 3, « Homage to China »

Giorgio Koukl, piano

Grand Piano GP649 (2013)

Alexandre Tcherepnine : Symphonie n° 3 en fa dièse majeur op. 83 dite « Chinoise ». Mouvement 3 : Adagio

Orchestre symphonique de Singapour

Lan Shui, direction

BIS 1717/18 (2008)

Alexandre Tcherepnine : Symphonie n° 1 en mi majeur op. 42. Mouvement 2 : Vivace

Orchestre symphonique de Singapour

Lan Shui, direction

BIS 1717/18 (2008)

Alexandre Tcherepnine : Concerto pour piano n° 4 op. 78. Mouvement 1 : « Eastern chamber dream »

Noriko Ogawa, piano

Orchestre symphonique de Singapour

Lan Shui, direction

BIS 1717/18 (2008)

Alexandre Tcherepnine : Concerto pour piano n° 4 op. 78. Mouvement 2 : « Yan Kuei Fei’s love sacrifice »

Noriko Ogawa, piano

Orchestre symphonique de Singapour

Lan Shui, direction

BIS 1717/18 (2008)

Alexandre Tcherepnine : Concerto pour piano n° 4 op. 78. Mouvement 3 : « Road to Yunnan »

Noriko Ogawa, piano

Orchestre symphonique de Singapour

Lan Shui, direction

BIS 1717/18 (2008)

David Liang & Yunfan Sun : There and Then

The Shanghai Restoration Project & Zhang Le

Album : « Life Elsewhere »

Undercover Culture Music (2016)

