Shanghai, 1930. Episode 4/5

Les musiciens occidentaux qui ont émigré en Chine et qui ont été accueilli à Shanghai sont le plus souvent russes et échappent à la Révolution Bolchevique, ou sont juifs d’Europe centrale et fuient le Nazisme. Le « Paris de l’Orient » se transforme en « Petite Russie » et en " Petite Vienne ".

Jascha Heifetz vers 1915-20. Au gauche ©2021 Estate of Jascha Heifetz. All Rights Reserved. A droite ©George Grantham Bain Collection Library of Congress, Prints and Photographs Division, Washington, D.C.