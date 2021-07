Shanghai, 1930. Episode 3/5

Quand la grande histoire rejoint la légende, et quand la politique s’empare des mythes et des symboles ; ce sont les grands récits et les épopées mythiques qui nous intéressent aujourd’hui dans ce troisième épisode, à l’écoute du « Grand chant du Fleuve Jaune » et des « Amants papillons ».

Rien qu’un paysage de boue. A un ou deux kilomètres de la rive malodorante du Huangpu, un gros bourg chinois presque inconnu, sans noble origine, sans grand mandarin, sans passé, qui porte le nom banal de Shanghai, signifiant « En amont de la mer ». Shanghai. Qui aurait deviné que ce lieu sordide allait devenir l’une des plus grandes métropoles du monde ?

Lucien Bodard

, © Getty / Isabella Lucy Bishop (née Bird)/Royal Geographical Society

Programmation musicale :

1937 début de la seconde guerre sino-japonaise

Album : « Metropolis Shanghai : Histoire sonore du “Paris de l’Orient” des années 1930-1940 »

Winter & Winter (2005)

Xinghai XIAN : La Cantate du Fleuve Jaune, n°1 : " La Chanson du passeur du Fleuve Jaune "

Orchestre symphonique national de Chine

Li Delun, direction

Marco Polo (1995)

Xinghai XIAN : La Cantate du Fleuve Jaune, n°6 : " Défendre le Fleuve Jaune "

Orchestre symphonique national de Chine, Li Delun (dir.)

Li Delun, direction

Marco Polo (1995)

Xinghai XIAN et Chengzong YIN : Le Fleuve jaune, concerto pour piano et orchestre, n°3 : " La colère du Fleuve Jaune "

Lang Lang, piano

Chen Shasha, flûte chinoise

Wu Yuxia, pipa (luth)

Orchestre Philharmonique de Chine

Yu Long, direction

Deutsche Grammophon DGG 4776229 (2006)

, © Getty / Walter Bosshard/ullstein bild

Xinghai XIAN et Chengzong YIN : Le Fleuve jaune, concerto pour piano et orchestre, n°4 : " Défendre le Fleuve Jaune "

Lang Lang, piano

Orchestre Philharmonique de ChineYu Long, direction

Deutsche Grammophon DGG 4776229 (2006)

Gang Chen et He Zhanhao : « Les amants papillons » pour violon et orchestre

Takako Nishizaki, violon

Orchestre symphonique du Conservatoire de Shanghai

Fan Chengwu, direction

Naxos 8.554334 (1992)

Yunfan SUN et Le ZHANG : « Unfinished Tango »

Zhang Le, chant

The Shanghai Restoration Project

Album “Life elsewhere”

Undercover Culture Music (2016)

, © Getty / American Stock Archive

Générique :

Composition originale de Maxime Rodriguez faite spécialement pour la série " Grand Large ". Le titre du morceau est " Grand Large ", interprété par le compositeur lui-même.

Suivi de « Beauty in the portrait »

Xiaogu Zhu & Shanghai Virtuosi

Disque : Yellow River (1992)

