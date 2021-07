Shanghai, 1930. Episode 2/5

« Shanghai 1930 » : dans le deuxième épisode de cette série, on pousse les portes des Temples, on s’introduit dans les jardins et on pénètre à l’intérieur des salons de thé, à la découverte des sonorités secrètes de la ville, des musiques ancestrales et des instruments traditionnels.

De la Chine et de Shanghai, ce que je retiens aussi, c’est la musique et les tons de la langue. Regardez cette calligraphie : c’est un poème, très beau, qui peut se chanter. C’est lisible et vocalisable en même temps. En Chine, on écoute quelque chose qui est à la fois un chant et un son. C’est préhistorique d’une certaine façon, tout en ayant trois mille ans d’histoire.

Philippe Sollers

Programmation musicale :

« Yu da ba jiao » / « La Pluie frappe les feuilles de bananier »

Cercle d’art populaire de Chine

Zhan Yongming, dizi (flûte traversière)

Su Ruilin, sheng (orgue à bouche)

Miao Qi, pipa (luth piriforme)

Ding Guoli, yangqin (cithare à cordes frappées)

Xu taibin et Meng Xiande, banhu (vièle à 2 cordes)

Ocora C 559049 (1989)

« Xingjie » / « Passacaille »

Cercle d’art populaire de Chine

Zhan Yongming, dizi (flûte traversière)

Su Ruilin, sheng (orgue à bouche)

Miao Qi, pipa (luth piriforme)

Ding Guoli, yangqin (cithare à cordes frappées)

Ocora C 559049 (1989)

« Yangguan san die »

Zhan Yongming, xun (ocarina)

Ocora C 559049 (1989)

Yan Haideng : « Jindiao » (Air de Jin)

Su Ruilin, orgue à bouche

Ocora C 559049 (1989)

« Zhonghua Liuban »

Chen Zong, flûte verticale (Xiao)

Gao Zhiyuan, vièle (erhu)

Yang Lining, cithare (yangqin)

Ocora OCRA C 560090 (1995)

Chant au Temple du Bouddha de Jade (Shanghai)

Silex YA 225701 (2007)

Cloches et chants au Temple Long Hua (Shanghai)

Winter & Winter (2005)

« Le Pavillon aux Pivoines »

The Joy of Ian-Tze

Jiangsu Kunqu Opera Troupe

Wind Music International Corporation (2008)

« Le Palais de l’éternelle jeunesse » A cry for Yan-Hui

Jiangsu Kunqu Opera Troupe

Wind Music International Corporation (2008)

David Liang et Sun Yunfan : « Listen »

Zhang Le, chant

The Shanghai Restoration Project

Album : « Life Elsewhere »

Undercover Culture Music (2016)

A partir de « Beauty in the portrait »

Xiaogu Zhu & Shanghai Virtuosi

Disque : Yellow River (1992)

