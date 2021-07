Shanghai, 1930. Episode 1/5

Premier épisode de « Shanghai 1930 », à la découverte du « haipai », le « style de Shanghai » qui se forge dans les rues et les cabarets, dans les hôtels internationaux et les restaurants ; le temps d’une chanson ou d’une danse, au rythme effréné de cette ville qui ne dort jamais.

« Car tout finit un jour par Shanghai, et Shanghai à lui seul demeure, entre Java et Vladivostok, le prodigieux carrefour d’aventureuse humanité, inépuisable repère d’hommes de forte trempe, de très grands fauves taillés d’une seule pièce dans cette rare matière qui s’appelle énergie. »

Saint John Perse.

Programmation musicale :

Chen Gexin : « Ye Shanghai » / « Nightlife in Shanghai »

Zhou Xuan, chant

EMI Music (2003)

Frank Loesser : « Slow boat to China » (1948)

Bar de l’Hôtel de la paix de Shanghai

Old Jazz Band

« Histoire sonore du “Paris de l’Orient” des années 1930-1940 »

Winter & Winter (2005)

Musique traditionnelle de Shanghai : « Flower-Drum Dance of Fengyang »

Shanghai Virtuosi & Xiaogu Zhu

Yellow River (1992)

Chen Gexin : « De Bu Dao De Ai Qing » (« This love is not for me »)

Yao Lee, chant

EMI Music (2003)

Chen Gexin : « Meigui meigui wo ai ni » (« Rose, Rose, I love you »)

Bande originale du film “The Pillow Book”

Yao Lee, chant

La bande son LBS 10970101

Xuan Zhou : « Bu Yao Chang Ba » (« Stop singing »)

Xuan Zhou, chant

EMI Music (2003)

Bai Guang : « Qiu Ye » (« Autumn evening »)

Bai Guang, chant

EMI Music (2003)

Li Xiang-Ian : « Ye Lai Siang » (« The Evening Primrose »)

Li Xiang-Ian, chant

CRC Jianian (2007)

Li Xiang-Ian : « Plum blossom »

Li Xiang-Ian, chant

EMI Music (2003)

Zhang Fei-Ying : « Shanghai miss »

Zhang Fei-Ying, chant

EMI Music (2003)

Chang Loo : « Chu Tou Shan Ge » (« The plough song »)

Chang Loo, chant

EMI Music (2003)

Chen Gexin : « The Blossom youth »

Xuan Zhou, chant

EMI Music (2003)

Joseph Meyer : « Goodbye Shanghai »

The Broadway Band

The sounds and images of black people in Europe pre-1927

Bear Family Records BCD 16095-15 (2013)

Charles J. Hausman, William L. Shockley, Lester Melrose : «Shanghai honeymoon»

Kansas City Stompers

Jimmy Cobb, cornet

Darnell Howard et Cecil Irwin, clarinettes

Jimmy Bertrand, xylophone

Tommy Taylor, batterie

Enregistré à Chicago, le 2 juillet 1929

Le Chant du monde 574190024 (2010)

Leon Sen et Quintero : « Shanghai »

Oscar Calle, piano

Firmin Jova, chant

Oscar Calle & son Orchestre Cubain du Melody’s

Capté à Paris en novembre 1933

« Cubans in Europe 1929-1934 »

Harlequin HQCD56 (1996)

David Liang et Sun Yunfan : « Queen’s bath »

Zhang Le, chant

The Shanghai Restoration Project

« Life Elsewhere »

Undercover Culture Music (2016)

Générique

A partir de « Beauty in the portrait »

Xiaogu Zhu & Shanghai Virtuosi

Disque : Yellow River (1992)

