Rome au Seicento (1/5) : Rome, de la Renaissance au Baroque

"La Rome du 17e siècle, une des 3 grandes capitales musicales - avec Venise et Naples - d'une Italie qui est encore loin de son unité politique. Cette Rome du "Seicento" va nous permettre d'aller à la rencontre d'une unité stylistique qui s'épanouit dans les arts et la musique." Benjamin François

"Comme les voyageurs des 17e, 18e siècles, entrons dans Rome par cette majestueuse place du Peuple qui étonnait ceux qui franchissaient la porte Flaminia y menant, et admirons le dôme de Saint-Pierre,

à réécouter AUDIO 28 min émission Sous la couverture Patrick Barbier : “Voyage dans la Rome baroque. Le Vatican, les princes et les fêtes musicales” > Éd. Grasset

les églises jumelles de Santa Maria in Montesanto et Santa Maria dei Miracoli, érigées vers 1670, avec au centre de la place l'obélisque égyptien placé par Sixte V..."Benjamin François

à lire aussi article 10 (petites) choses que vous ne savez (peut-être) pas sur la musique baroque

♫ Grand Large – Programme

♪ Giovanni Pierluigi da Palestrina (1825-1594) :Motet Ascendit Deus A 5. The Sixteen, direction Harry Christophers – Label CORO COR16047(2007)

à réécouter AUDIO 1h 53mn émission Sacrées musiques BACH : Cantate BWV 117, concert Haendel par l'ensemble Vox Luminis au Louvre, CD Monteverdi par l'ensemble La Fenice

Enregistré février-mai 2015, église Saint-Rémi de Franc-Waret, Belgique...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

♪ Orlando di Lasso (1832-1894) :Psaume Domine Quid Multiplicati Sunt - pour ensemble vocal. Ensemble Vox Luminis. Lionel Meunier, basse & direction – Label Musique En Wallonie MEW 1579(2015)

à réécouter AUDIO 58 min émission Baroquissimo ! Les 30 ans de l'ensemble Capriccio Stravagante - Skip Sempé

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

♪ Orlando di Lasso (1832-1894) :Susanne un jour - diminution pour cornet à bouquin et clavecin d'après la chanson - Ensemble Capriccio Stravagante, direction Skip Sempé – Label PARADIZO PA0008(2009)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

♪ Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) :Ave Maria A 5 - The Sixteen, direction Harry Christophers – Album "Music From The Sistine Chapel (2007)" – Label CORO COR16047

à réécouter AUDIO 45 min émission L'invité du jour Skip Sempé : “Chacun des lieux du festival Terpsichore est adapté à un type de répertoire et d'instrumentation.”

♪ Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) :Pulchra es amica mea - diminution pour flûte à bec, violes de gambe, harpe d'après le madrigal - Ensemble Capriccio Stravagante, direction Skip Sempé –Label PARADIZO PA0008(2009)

Enregistré Basilique de Steinfeld à Eifel, Germany...

♪ Costanzo Festa (1485 ? 1490 ?-1545) :Lamentationes Hieremiae Prophetae, Lamentatio I - pour voix d'hommes a cappella - Ensemble Josquin Capella, direction Meinolf Brüser – Album "Benedicam Dominum : Psalm Motets (2006)" –Label MDG 605 1394-2

♪ Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) :Missa ut ré mi fa sol, la : 1. Kyrie & 2. Gloria - Huelgas Ensemble, direction Paul van Nevel – Album "La Quinta essentia (2013)" – Label Harmonia Mundi HMG501922

♪ Felice Anerio (1560-1614) :Motet Tibi Laus, Tibi Gloria - pour double-chœur a cappella - Huelgas Ensemble, direction Paul van Nevel – Album "The Ear of Theodoor Van Loon : Il primo Caravaggisto fiammingro (2018)" – Label Cypres CYP1679

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

♪ Gregorio Allegri (1582-1652) :Missa "Che Fa Oggi Il Mio Sole" 4. Sanctus & 5. Benedictus - The Sixteen, direction Harry Christophers – Album "Music From The Sistine Chapel (2007)" – Label CORO COR16047