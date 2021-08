Rome au Seicento (5/5) : Séjour du jeune Haendel à Rome en 1707-1708

"Les raisons du voyage de Haendel en Italie sont multiples. La péninsule au 18e siècle est une étape obligée pour un homme cultivé qui voulait aller aux sources de l’art et de la civilisation antique. Pour notre musicien, il s’agissait également d’une obligation professionnelle..." Benjamin François

"Sans emploi, Haendel n'aurait pu se reposer sur ses fonds longtemps. Il lui fallait trouver une place ou une protection, et Rome, 2e étape de son voyage italien, était la ville rêvée pour parvenir à ce but.

"Y arrive-t-il en décembre 1706 ou 1707 ? On est sûr qu’en janvier 1707, Haendel a 21 ans, se trouvait à Rome et jouait sur l’orgue de Saint-Jean de Latran à l’admiration de tous !"Benjamin François

Patrick Barbier : “Voyage dans la Rome baroque. Le Vatican, les princes et les fêtes musicales”> Éditions Grasset

♫ Grand Large – Programme

Enregistré en janvier 2017 à Begijnhofkerk Sint-Truiden, Belgique...

♪ Georg Friedrich Haendel (1685-1759) :Dixit Dominus HWV 232 Chorus Dixit Dominus Domino Meo - Ensemble Vox Luminis, direction Lionel Meunier – Label Alpha Classics ALPHA 370 (2017)

♪ Georg Friedrich Haendel (1685-1759) :Rinaldo, HWV 7a (_Acte_1) "Venti, turbini, prestate" réduction pour 2 clavecins. Le Petit Concert Baroque (Chani & Nadja Lesaulnier, clavecins) – Album "Al Piacere del Signore G.F. Haendel (2008)" – Label ORF1C11428

♪ Alesssandro Scarlatti (1660-1725) :Cantata per la Notte di Natale (Rome 1705) Aria (Daniele) - Pargoletto In Rozze Fasce - Concerto Italiano, direction Rinaldo Alessandrini – Album "Cantata Per la Notte di Natale - 1705 (1996)" – Label Opus 111 OPS 30-156

♪ Arcangelo Corelli (1653-1713) :Concerto grosso en sol mineur op. 6 n°8 ("Fatto per la notte di Natale" Concerto Italiano, direction Rinaldo Alessandrini – Album "Cantata Per la Notte di Natale - 1705 (1996)" – Label Opus 111 OPS 30-156

♪ Georg Friedrich Haendel (1685-1759) :Il Trionfo Del Tempo E Del Disinganno - Oratorio HWV 46a (Part 1) Sonata (Allegro - Adagio - Allegro) & Part 2 "Aria Come Nembo Che Fugge Col Vento..." Concerto Italiano, direction Rinaldo Alessandrini – Album "Il Trionfo Del Tempo E Del Disinganno (2007)" – Label Naïve OP 30440

♪ Georg Friedrich Haendel (1685-1759) :Saeviat Tellus Inter Rigores HWV 240 - pour soprano, 2 hautbois, cordes, basse-continue. Roberta Invernizzi, soprano. Academia Montis Regalis, direction Alessandro de Marchi – Album "Händel - Caldara : Carmelite Vespers 1709 (2012)" – Label Deutsche Harmonia Mundi 88691926042

Haendel a 23 ans lorsqu’il composa cet oratorio à Rome, dans le style italien...

♪ Georg Friedrich Haendel (1685-1759) : Oratorio La Resurrezione Di Nostro Signor Gesù CristoHWV 47 (1708) "Coro : Il Nume Vincitor" & Air de Maddalena : "Aria Ho Un Non So Che Nel Cor" Camilla Tilling, soprano. Le Concert d'Astrée, direction Emmanuelle Haïm – Label Virgin Classics 2009

♪ Georg Friedrich Haendel (1685-1759) :La Resurrezione Di Nostro Signor Gesù Cristo HWV 47 (1708) Aria "Disserratevi, o porte d'Averno" Cecilia Bartoli, mezzo-soprano. Les Musiciens du Louvre, direction Marc Minkowski – Label Decca 475 7029 (2005)

♪ Georg Friedrich Haendel (1685-1759) :Dixit Dominus HWV 232 : Gloria Patri et Filio (Choeur). Vox Luminis, direction Lionel Meunier – Label Alpha Classics ALPHA 370(2017)