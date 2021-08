Rome au Seicento (3/5) : La musique Sacrée au Vatican

"3e volet de notre histoire de Rome au Seicento avec un focus sur la Basilique Saint-Pierre qui concentre les commentaires par sa splendeur, mais aussi la surprise et même le choc qu'elle réserve au visiteur, qui ne peut la découvrir qu'au tout dernier moment à son arrivée !" Benjamin François

"À une époque où la via della Conciliazione n'existait pas, un enchevêtrement de ruelles, d'églises, de places empêchait une vue d'ensemble du monument.

"Le pape Alexandre XII ne confia au Bernin, l'aménagement de la place, avec ses 284 colonnes réparties autour d'une ellipse de 240 mètres, permettant une vue sur la plus haute coupole au monde, qu'en 1655 !"Benjamin François

♫ Grand Large – Programme

Enregistré église évangélique réformée zurichoise, Suisse, 14-20 septembre 2018...

♪ Orlando di Lasso (1532-1594) :Susanne un jour - arrgt pour viola bastarda et basse continue. Paolo Pandolfo, viole de gambe. Chœur La Pedrina – Album "Regina Bastarda : The Virtuoso Viola Da Gamba In Italy Around 1600 (2019)" – Label Glossa GCD 922519

♪ Gregorio Allegri 1582-1652) :Miserere: I. Miserere mei, Deus. Deborah Cachet, Marthe Davost, Eva Zaïcik, Anaïs Bertrand, Nicolas Scott, Jan van Elsacker, Marc Mauillon, Benoît Arnould, Virgile Ancely & Le Poème Harmonique, théorbe & direction Vincent Dumestre – Album "Anamorfosi (2019)" – Label Alpha Classics 438

♪ Virgilio Mazzocchi (1597-1646) :Beata Mater♪ Virgilio Mazzocchi :Lauda Jerusalem. Cantus Cölln. Concerto Palatino, direction Konrad Junghänel – Album "Vespro della Beata Vergine (2009)" – Label Harmonia Mundi HMC 902001

♪ Orazio Benevoli (1605-1672) :Gloria de la Missa Dominus Angeli. ♪ Luca Marenzio (1553-1599) :Motet Super Flumina Babylonis. Studio De Musique Ancienne de Montréal, direction Christopher Jackson – Album "Roma Triumphans (2008)" – Label Atma Classique 2 2507

♪ Ercole Bernabei (1622-1687) :Heu, me miseram et infelicem - Lamento pour soprano et basse continue♪ Giovanni Girolamo Kapsberger (v.1580-1651) :Homai le luci erranti - Lamento pour soprano et basse continue. Maria Cristina Kiehr, soprano. Concerto Soave, direction Jean-Marc Aymes – Album "Canta la Maddalena (2008)" – Label Harmonia Mundi HMG501698

♪ Vincenzo Ugolini (1578-1638) : Motet Beata es Virgo Maria - à 12 voix, 3 chœurs mixtes et basse continue Studio De Musique Ancienne de Montréal, direction Christopher Jackson – Album "Roma Triumphans (2008)" – Label Atma Classique 2 2507

Enregistré à l'église Allemande, Paris, 1-4 mars 1997...

♪ Paolo Lorenzani (1640-1713) :Antienne à La Vierge - À 5 Voix Avec Simphonie. Le Concert Spirituel, direction Hervé Niquet – Label Naxos ‎8.553648 (1997)

Enregistré église Notre-Dame du Liban à Paris, février 2018...

♪ Orazio Benevolo (1605-1672) : Plain-chant "Benedictus qui venit in nomine Domini"& Motet Regnia terrae - Le Concert Spirituel, direction Hervé Niquet – Album "Missa Si Deus Pro Nobis - Magnificat (2018)" – Label Alpha Classics 400