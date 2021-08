Rome au Seicento (2/5) : Splendeurs artistiques des Palais romains

"L'Opéra va faire son apparition dans les années 1620-1630. Parti de Florence où Peri fait jouer son Euridice, et Mantoue au début du 17e siècle, il poursuivit sa course vers Venise et ses palais, Rome, Naples vers 1650, toujours dans le cadre privé et dans un esprit d'émulation." Benjamin François

Les jardins de la Villa Médicis, sur la colline du Pincio à Rome (1685) , © Gaspar van Wittel (1653-1736)