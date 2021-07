Méditerranée (9/10) : Naissance des festivals de Prades et d'Israël

A Barcelone, dans l'après-guerre, la vie musicale est à l'arrêt. Nombre de musiciens espagnols se sont exilés. Pablo Casals monte le festival de Prades dans les Pyrénées Orientales en 1950. De l'autre côté de la Méditerranée, le premier festival d'Israël nait en 1961.

La vie musicale est à l’arrêt, en 1940 à Barcelone. Tous les musiciens qui se sont rangés aux côtés de Franco bénéficient de postes prestigieux. Rodolfo Halffter s’exile au Mexique. Federico Mompou, lui, revient à Barcelone en 1941 pour voir sa famille. Le compositeur pensait n’y rester qu’un mois, il s’y installe définitivement.

Dans le même temps, Pablo Casals cherche refuge à Prades, dans les Pyrénées Orientales. C’est dans une maisonnette d’un étage, coupée du monde, loin du centre-ville, la Villa Colette, que Pablo Casals, sa femme, et une famille d’amis, vont résider pendant près de dix ans, en vivant chichement.

En 1943, trois officiers allemands se présentent à la porte de la Villa Colette. Ils ont appris que le grand Pablo Casals se trouve là. Ils sont mélomanes, admirateurs du violoncelliste, et veulent présenter le violoncelliste au Führer. Casals décline l’offre, pour les mêmes raisons qui l’empêchent d’aller en Espagne et dans tous les pays où sévit la dictature.

Même après l’armistice de 1945, Casals reste emmuré dans sa retraite à Prades. Le grand violoniste américain Alexander Schneider lui rend visite pendant 3 jours, et finit par le convaincre de ne pas condamner son art au silence. Et puisque Casals ne veut pas quitter Prades, alors les musiciens viendront à lui.

1950 est une date anniversaire pour célébrer Jean-Sébastien Bach, c’est le bicentenaire de sa mort, et l’occasion est toute trouvée pour que Pablo Casals rejoue en public. Le violoncelliste replonge dans les partitions... C'est le 2 juin 1950 que voit le jour le tout nouveau festival de Prades.

De l’autre côté de la Méditerranée, à 3000 km des Pyrénées Orientales, une autre initiative musicale attire l’attention de Pablo Casals : c’est le premier festival d’Israël, qui se tient à Tel Aviv, en 1961.

Programmation musicale

Rodolfo Halffter

Concerto pour violon op 11 : 1. Recitativo - Tranquillo

Henryk Szeryng (violon), Orchestre philharmonique de Londres, Enrique Batiz (direction)

ASV

Federico Mompou

Cançó i dansa VII

Federico Mompou (piano)

Ensayo

Pablo Casals

Sant Martí del Canigó

Violoncel-Listes de Barcelona, Lluis Claret (direction)

Naxos

Jean-Sébastien Bach

Concerto en la min BWV 1041 : Allegro moderato

Isaac Stern (violon), Orchestre du festival de Prades, Pablo Casals (direction)

Sony

Jean-Sébastien Bach

Triple concerto en la min BWV 1044 : 2. Adagio ma non tanto e dolce

John Wummer (flûte), Alexander Schneider (violon), Mieczyslaw Horszowski (piano), Orchestre du festival de Prades, Pablo Casals (direction)

Sony classical

Jean-Sébastien Bach

Concerto en fa min BWV 1056 : Largo

Clara Haskil (piano), Orchestre du festival de Prades, Pablo Casals (direction)

Sony

Jean-Sébastien Bach

Concerto brandebourgeois n°5 en Ré Maj BWV 1050 : Allegro

John Wummer (flûte), Joseph Szigeti (violon), Eugène Istomin (piano), Orchestre du festival de Prades, Pablo Casals (direction)

Sony

Jean-Sébastien Bach

Suite n°1 en Sol Maj BWV 1007 : Prélude

Pablo Casals (violoncelle)

EMI

Felix Mendelssohn

Trio n°1 en ré min op 49 : Andante con moto tranquillo

Isaac Stern (violon), Eugène Istomin (piano), Leonard Rose (violoncelle)

Sony

Ludwig van Beethoven

Die Weihe des Hauses ouverture en Ut Maj op 124

Orchestre philharmonique d'Israël, Leonard Bernstein (direction

Helicon

Ludwig van Beethoven

Fantaisie opus 80

Rudolf Serkin (piano), Choeur israélien Rinat, Orchestre philharmonique d’Israël, Pablo Casals (direction)

Tel Aviv (1961)

Archives gracieusement mise à la disposition de France Musique par Marta Casals et la Fondation Pau Casals

Traditionnel catalan

Cant dels Ocells

Pablo Casals (violoncelle et direction), Orchestre philharmonique d’Israël

Tel Aviv (1961)

Archives gracieusement mise à la disposition de France Musique par Marta Casals et la Fondation Pau Casals

