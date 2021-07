Méditerranée (7/10) : Marseille, 1930

L'air musical est léger à Marseille, dans les années 20 et 30, la Canebière prend des allures de Broadway. Premiers jazz, grand succès pour les opérettes et les revues telles que "Une de la Canebière" par le trio Alibert, Sarvil et Vincent Scotto.

Après la 1ère guerre mondiale, la cité phocéenne a retrouvé son effervescence, alimentée par le trafic du grand port, ouvert sur la Méditerranée, porte d’entrée de tous les produits coloniaux, étape ou débouché de toutes les migrations européennes. En 1924, dans cette ville bruyante se côtoient 700 000 personnes. Les théâtres, music-halls, cabarets, restaurants, dancings et bordels voient s’épanouir toutes sortes de musiques, chansons, rythmes jamais entendus. Le journaliste voyageur Albert Londres parle alors de la Canebière comme du « boulevard du monde ». Marseille ressemble un peu à Broadway.

Louis Armstrong passe à Marseille, en 1934 puis en 1935. Ce trompettiste, chanteur et compositeur est un pionnier du jazz et un acteur majeur de sa diffusion mondiale. Son passage marque aussi une date décisive dans l’histoire de cette musique à Marseille, puisqu’il est contemporain de la création du Hot club local par quelques passionnés.

L’un des rendez-vous incontournables de la cité phocéenne se trouve au Gymnase aussi appelé « Théâtre français » : ce lieu est certainement, après l’Opéra, la meilleure scène de la ville. Son acoustique est très appréciée des comédiens. On y reçoit, dans le plus grand éclectisme, les grandes tournées théâtrales de l’époque, Comédie Française ou galas, les troupes régionales et les opérettes à grand spectacle.

Ce sont les grandes années pour Henri Alibert, René Sarvil et Vincent Scotto, un trio auteur d’opérettes à succès.

Mais qu’en est-il du grand répertoire, de la scène musicale classique ?

L’Opéra Municipal de Marseille a une prédilection pour les ouvrages à grand spectacle et les exploits vocaux : Robert Le Diable, Le Prophète, Les Huguenots et L’Africaine de Meyerbeer sont à l’affiche, ainsi que La Juive d’Halévy, Aïda et Le Trouvère de Verdi, ou encore Guillaume Tell de Rossini.

A la même époque, Henri Tomasi, compositeur né à Marseille en 1901 de parents corses, écrit ses premières œuvres.

Programmation musicale

Georges Sellers

A Marseille un soir

Marcel Véran (chant), Le Jazz marseillais, Georges Sellers (direction)

Columbia

Georges Sellers

La petoulette

Marcel Véran (chant), Le Jazz marseillais, Georges Sellers (direction)

Columbia

Harold de Bozi

Jazz band...partout

Alibert (chant)

EPM records

Paddy - Leo Lelièvre

Voulez-vous de la canne à sucre ?

Joséphine Baker (chant)

EPM musique

Louis Armstrong

Tight like this

Louis Armstrong and his Savoy Ballroom Five

BV Haast Records

Vincent Scotto - René Sarvil

Les gangsters du château d'If : Tout autour de la corniche

Darcelys (chant), Georges Sellers et son orchestre

Sélection du Reader's Digest

Rudolf Friml

Rose-Marie : Chant indien (Acte I)

Lina Dachary (soprano), Guy Fontagnère (baryton), Orchestre sous la direction de Paul Bonneau

Pathé

Ray Ventura

Ca vaut mieux que d’attraper la scarlatine

Ray Ventura et ses collégiens

Chansophone

George Posford

Balalaïka

Reda Caire

Frémeaux et associés

Tino Rossi

Ma Corse

Tino Rossi (chant)

Frémeaux et associés

Henri Christiné

Dédé : Dans la vie faut pas s'en faire

Maurice Chevalier (chant), André Urban (chant), Orchestre du Théâtre, Eugène Poncin direction)

EPMR

José Padilla

La Violetera

Raquel Meller

Marianne Mélodie

Vincent Scotto

Un de la canebière : Air de Toinet

Pierre Denain (chant), Orchestre sous la direction d'André Grassi

Accord

Ernest Reyer

Sigurd : Un souvenir poignant (Acte IV)

César Vezzani (chant), Orchestre sous la direction de Georges Lauweryns

Forlane

Ernest Reyer

Sigurd : Et toi Freia déesse de l'amour (Acte II)

Maurice Renaud (chant), Orchestre non identifié

Malibran Music

Giacomo Meyerbeer

Robert le diable (Valse infernale) : Noirs démons fantômes (Acte III Sc 2 et 3)

Marcel Journet (basse), Orchestre non identifié

Malibran Music

Giacomo Meyerbeer

L’Africaine : O Paradis (Acte IV)

Leon Campagnola (ténor), Orchestre non identifié

Malibran Music

Henri Tomasi

12 mélodies populaires corses : Ninina

Johanne Cassar (soprano), Laurent Wagschal (piano)

Indesens

Henri Tomasi

Cyrnos

Sodi Braide et Laurent Wagschal (pianos)

Indesens

