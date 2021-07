Méditerranée (6/10) : La Yougoslavie et la Grèce des années 30

L'opérette et le rébétiko se partagent les faveurs du public athénien dans les années 20 et 30. Des écoles de composition émergent en Grèce, entre attirance pour l'Italie et revendication d'une influence "démotique". Nous irons aussi écouter ce qui se joue en Yougoslavie, en Turquie et en Crète.

Le Piraeus Quartet (Anestis Delias, Yiorgos Batis, Markos Vamvakaris, Stratos Pagioumtzis) vers 1930, © Wikipedia