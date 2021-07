Méditerranée (5/10) : La guerre d'Espagne

La guerre civile bouleverse le paysage musical espagnol, déchire la communauté des compositeurs en deux clans, et oblige Casals à l'exil.

Le soir du 18 juillet 1936, l’Orquestra Pau Casals se prépare à jouer la 9e de Beethoven à l’ouverture des Olympiades populaires, une réplique des jeux Olympiques qui se tiennent à Berlin cette même année.

La veille de ces Jeux, alors que l’orchestre travaille sous la direction de Pablo Casals en vue de la cérémonie d’ouverture, un émissaire du gouvernement républicain interrompt la répétition : une insurrection militaire se prépare. Les troupes de Franco s’apprêtent à marcher sur Barcelone, la guerre civile éclate.

Durant cette période va naître tout un répertoire d'une incroyable richesse : hymnes, marches, chansons populaires revisitées, chants de combat, chants révolutionnaires internationaux…

Le réseau musical pro-républicain s’organise : un Conseil central de la musique supervise la création d’un orchestre national doté de 112 instrumentistes, et s’assure que des œuvres espagnoles sont programmées à chaque concert. L’homme qui orchestre cette volonté politique se nomme Rodolfo Halffter, chef de file du « groupe des huit », huit compositeurs qui se sont fait connaître au début des années 30 pour leur ambition à rénover la musique espagnole, la débarrasser de son folklore et aller vers plus de modernisme.

En janvier 1939, Barcelone tombe aux mains des troupes franquistes. Pablo Casals s’établit à Prades, dans les Pyrénées Orientales, au plus près de la Catalogne et de son peuple. C’est à partir de son exil qu’il prend l’habitude de clore chacun de ses concerts par un mélodie traditionnelle catalane, El Cant dels Ocells (le chant des oiseaux), en soutien à ses compatriotes exilés.

Programmation musicale

Flamenco

Solea

Ramon Montoya (guitare)

Frémeaux et Associés

Flamenco

Farruca

Ramon Montoya (guitare)

Frémeaux et Associés

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°9 op. 125 : 1. Allegro ma non troppo, un poco maestoso

Orchestre du Festival Casals de Puerto Rico, Pablo Casals (direction)

Enregistré à Porto Rico le 9 juin 1963

Enregistrement mis gracieusement à disposition de France Musique par Marta Casals et la Fondation Pau Casals

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°9 op. 125 : 4. Finale

Chœur de l’Orchestre de Cleveland (chef de chœur : Robert Shaw), Olga Iglesias (soprano), Maureen Forrester (alto), Ernst Haefliger (ténor), William Warfield (basse)

Orchestre du Festival Casals de Puerto Rico, Pablo Casals (direction)

Enregistré à Porto Rico le 9 juin 1963

Enregistrement mis gracieusement à disposition de France Musique par Marta Casals et la Fondation Pau Casals

Chant catalan

La Santa Espina - Sardane de la liberté

Cobla de Barcelona

Chant du monde

Chant révolutionnaire

Los cuatro generales

Orchestre sous la direction de Gustavo Pittaluga

La rose blindée

Chant révolutionnaire

Els segadors

Orchestre sous la direction de Gustavo Pittaluga

La rose blindée

Chant révolutionnaire

Que sera ?

Chœur et orchestre sous la direction de Gustavo Pittaluga

Chant du monde

Rodolfo Halffter

Quatuor à cordes op 24 : Sonata

Quatuor Breton

Naxos

Joaquin Turina

Danzas andaluzas op 8 : 3. Zapateado

Alicia de Larrocha (piano)

Decca

Ernesto Halftter

2 Danzas : 1. Danza de la pastora

Alicia de Larrocha (piano)

Decca

Ernesto Halftter

Hommage à Rodolfo Halffter

Guillermo Gonzalez (piano)

Naxos

Manuel de Falla

La vie brève : Danse espagnole n°1 (réduction pour violon et piano)

Jascha Heifetz (violon), Emanuel Bay (piano)

RCA

Federico Garcia-Lorca

Los cuatro muleros

La Argentinita (voix), Federico Garcia-Lorca (piano)

EMI

Federico Garcia-Lorca

13 canciones españolas antiguas : Anda jaleo

Teresa Berganza (mezzo-soprano), Narciso Yepes (guitare)

DG

Jaume Pahissa

Suite Intertonal: "Intermezzo"

Orchestre symphonique de Barcelone, Salvador Brotons (direction)

Youtube

Jean-Sébastien Bach

Suite no. 4 BWV 1010 - IV. Sarabande (lento) ; V. Bourrée I & II ; VI. Gigue (vivace)

Pablo Casals (violoncelle)

EMI

Jean-Sébastien Bach

Suite no. 4 BWV 1010 - V. Bourrée I & II

Pablo Casals (violoncelle)

EMI

Chant révolutionnaire

El paso del Ebro (Le passage de l'Ebre)

Chœur et orchestre sous la direction de Gustavo Pittaluga

Chant du monde

Joaquin Rodrigo

Concerto de Aranjuez : Allegro con spirito

Narciso Yepes (guitare), Orchestre Symphonique de la Rai de Milan, Riccardo Muti (direction)

Fonit Cetra

Mélodie traditionnelle catalane

Cant dels Ocells (chant des oiseaux)

Orchestre philharmonique d’Israël, Pablo Casals (direction et violoncelle)

Concert de clôture du 1er festival d’Israël, Tel Aviv, 16 septembre 1961

Enregistrement mis gracieusement à disposition de France Musique par Marta Casals et la Fondation Pau Casals

Bibliographie

« Les musiques pendant la guerre d’Espagne », Bruno Giner et François Porcile, éd. Berg International