Méditerranée (4/10) : Cap sur l'Algérie et la Tunisie

Le chaâbi résonne dans les cafés d'Alger et d'Oran, en réponse aux chansons françaises vantant la colonisation. Tunis connaît aussi une effervescence musicale, notamment portée par l'importante communauté italienne.

La tradition arabo-andalouse est considérée comme la musique classique algérienne. Penchons nous sur ce répertoire, à commencer par l’école de Tlemcen.

Al-Hâjj al-‘Arabî Ben Sârî est chanteur, luthiste, joueur de rabâb et de qânûn, originaire de Tlemcen, d’où il a sillonné tout le nord de l’Algérie.

Il faut citer aussi, parmi les musiciens qui héritent de la tradition arabo-andalouse : Cheikha Tetma, Cheikh M'Hamed El Kourd, dit le Kurde, et puis Dahmane Ben Achour.

Lili Labassi a joué un rôle déterminant dans l’évolution des musiques arabo-andalouse, et se fait surtout connaître par son chant au violon, reconnaissable entre tous. Il a ensuite été écarté du panthéon musical algérien, sans doute en raison de sa judéité. Pourtant, ce musicien est la référence ultime aux yeux de Hadj Mohammed El Anka, considéré comme le grand maître du châabi algérois.

De son côté, Reinette l’Oranaise, grande chanteuse de chaâbi, dans ces mêmes années, collecte des centaines de textes et des mélodies de tradition orale.

Quant à la Tunisie, elle est à un carrefour musical où se retrouvent des juifs andalous, des Siciliens, et des pratiques musicales tunisiennes anciennes. A Carthage, au début du XXe siècle, on peut entendre des airs populaires tripolitains, des chants italiens et la musique occidentale, aussi bien que des artistes syriens et égyptiens, diffusés grâce à la révolution du disque.

Dans les années 30, il y a trois orchestres à Tunis, dont les instrumentistes sont majoritairement italiens : l’Orchestre Municipal comprenant plus de 80 musiciens, celui du Conservatoire créé par Tito Aprea et celui du Palmarium.

De nombreux instrumentistes font halte à Tunis, à Alger, à Oran, au cours des années 30 et 40, notamment le violoncelliste Pablo Casals qui fait une tournée dans les grandes villes du Maghreb, en février 1938.

Programmation musicale

Maurice Hermite / Pierre Larrieu

Nuit d’Alger

Joséphine Baker (chant)

EPM records

A. Eward / LucienBoyer

Abd El-Kader

Paul Gesky (chant)

EPM records

Vincent Scotto

Trois de la marine : Viens dans ma Casbah

Alibert, Rellys, Rivers Cadet (chant)

EPM records

Camille Saint-Saëns

Suite algérienne opus 60 : Rêverie du soir (a Blida), Allegretto quasi Andantino

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, David Robertson (direction)

Valois

Musique citadine de Tlemcen (Algérie)

Istikhbâr

Ridwan Ibn Sari (chant et mandoline)

Archive sonore de la phonothèque nationale

Musique citadine de Tlemcen (Algérie)

Mussadar

Muhammad Ghani (vièle), Khmayyis Tarnan (oud)

Archive sonore de la phonothèque nationale

Chaâbi algérien

Nabiyatou elhosni

Dahmane Ben Achour (chant)

Rue Stendhal

Chaâbi algérien

Ya Bechar

Lili Labassi (voix et violon)

Blue Silver

Chaâbi algérien

Ya sââd dak ennar

Lili Labassi (voix et violon)

Blue Silver

Chaâbi algérien

El hamdouliallah

Mohamed el Anka (voix)

Rue Stendhal

Chaâbi algérien

Sbaïbi Fel-Mout

Mohamed El Anka (voix)

Polyphon

Jacques Ibert

Escales : Tunis - Nefta

Orchestre symphonique de Detroit, Paul Paray (direction)

Mercury

Johannes Brahms

Sonate pour violon et piano n°2 en La Maj op 100 : 1. Allegro amabile

Gioconda de Vito (violon), Tito Aprea (piano)

Scribendum

Enrique Granados

Goyescas : Intermezzo - arrangement pour violoncelle et piano

Pablo Casals (violoncelle), Nicolai Mednikoff (piano)

RCA

