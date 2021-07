Méditerranée (3/10) : l'Italie de Mussolini et le Congrès du Caire

Le fascisme monte en Italie, la musique marche au pas : Respighi ne veut pas faire de vagues, Toscanini fait barrage à la Scala de Milan, Beniamino Gigli chante pour le Duce. Pendant ce temps, en Egypte, le Congrès du Caire fixe les contours de la musique classique arabe.

Nous accostons aujourd’hui dans la capitale italienne où nous sommes conviés aux Fêtes romaines imaginées par Ottorino Respighi..

Dans l’Italie fascisante des années 20, Mussolini cherche à asseoir sa légitimité par la musique, le musicien devient un outil au service du parti. Ce sont des années noires où la lecture politique d’une œuvre prime. Alors même que le compositeur Respighi reste prudemment à l’écart des effusions politiques, il peut compter sur la protection du chef autoritaire et intouchable, Arturo Toscanini. La création des Fêtes Romaines a d’ailleurs eu lieu sous la baguette du chef, en février 1929, à New York.

Toscanini s’est vigoureusement opposé à ce que le Duce se mêle de questions artistiques. A l’été 1929, les tensions entre le chef d'orchestre et le pouvoir sont à leur comble : Toscanini démissionne de la Scala de Milan. La maison d’opéra se retrouve rapidement gérée par des bureaucrates fascistes...

Entre 1920 et 1930 environ, les œuvres de la seconde école de Vienne, de Stravinsky, Hindemith, sont les bienvenues dans les programmations. Certains festivals encore actifs aujourd’hui voient le jour, comme la Biennale de Venise. Le Duce se montre conciliant, évite tout conflit entre les esthétiques et loue aussi bien le courant « vériste » que le courant futuristes. Mais en réalité, Mussolini cherche déjà à transformer le statut d’artiste indépendant en celui de « bureaucrate-fonctionnaire de la musique ».

De 1930 à 1943, s’impose de plus en plus fortement le contrôle et la censure de la création musicale. Le régime se targue de rechercher un consensus populaire, d’« aller vers le peuple ». La création est en net repli, le pouvoir favorise la tradition de l’opéra italien fin-de-siècle, le considère comme un rempart face aux expérimentations modernistes. Le septuagénaire Mascagni est à nouveau le compositeur en vogue.

Quittons les rivages sombres de l’Italie fasciste et traversons la Méditerranée pour nous rendre en Egypte. Les années 1930 sont également marquées par le nationalisme arabe. Avec l’effondrement de l’Empire ottoman, l’indépendance de la Turquie et la montée du sionisme, les Arabes se cherchent une identité musicale. C’est au Caire que le baron d’Erlanger donne rendez-vous à des dizaines de musicologues, musiciens et compositeurs, pour un grand congrès de musicologie. La question est de savoir définir les contours de la musique arabe, du Maroc à l’Irak. C’est la raison d’être du Congrès du Caire, en 1932.

Programmation musicale

Ottorino Respighi

Fêtes romaines : Circus maximus

Orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome, Daniele Gatti (direction)

Conifer

Ottorino Respighi

Fêtes romaines : Epiphanie

Orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome, Daniele Gatti (direction)

Conifer

Ottorino Respighi

Airs et danses anciens pour luth P 116 : 1. Balletto detto Il Conte Orlando

Giulio Biddau, Norberto C. Respighi (piano à 4 mains)

Evidence

Ottorino Respighi

Danses et airs antiques pour luth suite nº1 (transcription pour orchestre) : Villanella Orchestre de chambre Orpheus

DG

Ottorino Respighi

Danses et airs antiques pour luth suite nº1 (transcription pour orchestre) : Passo mezzo e mascherada

Orchestre de chambre Orpheus

DG

Giulio Caccini

Amarilli mia bella

Beniamino Gigli (ténor)

Nimbus records

Giuseppe Blanc / Nino Oxilia

Giovinezza (hymne officiel du Parti national fasciste italien)

Beniamino Gigli (ténor), Orchestre et Choeur de la Scala de Milan

Youtube

Igor Stravinsky

Sonate : 1er mouvement

Michel Béroff (piano)

EMI

Igor Stravinsky

Sonate : 3eme mouvement

Michel Béroff (piano)

EMI

Igor Stravinsky

Oedipus Rex : Nonn' erubescite, reges ; Ne probentur oracula

Anne Sofie von Otter (mezzo-soprano), Swedish Radio Symphony orchestra, Esa-Pekka Salonen (direction)

Sony

Pietro Mascagni

Iris : L'aurora :Son io, la vita ! (Acte I)

Choeur de la Radio bavaroise, Orchestre Symphonique de la Radio de Munich, Giuseppe Patane (direction)

CBS

Pietro Mascagni

Iris : I fiori (Acte I)

Choeur de la Radio bavaroise, Orchestre Symphonique de la Radio de Munich, Giuseppe Patane (direction)

CBS

Musique populaire

Danses des princesses

Muhammad Al-Arabi (chant), Ensemble Baladi

BNF

Musique populaire

Samâî bayyâtî thaqîl

Ensemble de hautbois et tambour du Hajj Taha Abu Mandur

Archive sonore de la phonothèque nationale

Musique populaire

Zâr saîdî

Ensemble D'Umm Ibrahim Al-Mahdiyya

Archive sonore de la phonothèque nationale

Ahmed Rami

Leyh telew'ini (Pourquoi me fais tu souffrir ?)

Oum Kalsoum (chant)

La voix du Maghreb

Ahmed Rami

Fine elouyoun

Oum Kalsoum (chant)

Artistes Arabes associés

