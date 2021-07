Méditerranée (1/10) : Pablo Casals et son orchestre

1920, Barcelone : période faste pour la culture catalane. Pablo Casals finance son propre orchestre, l'Orquestra Pau Casals. Manuel de Falla crée son concerto pour clavecin avec Wanda Landowska. Allers-retours entre les musiques catalanes de cobla, des musiques d'Egypte et de Turquie.

En 1920, Casals a 44 ans, et jouit déjà une aura internationale. Il est amené à jouer dans le monde entier. Mais son désir se tourne vers sa terre catalane. Barcelone mérite un orchestre de renom. Qu’y a-t-il dans le paysage orchestral à Barcelone ? Deux phalanges symphoniques, qui jouent de manière sporadique, devant un public souvent clairsemé et sans programme établi. Pablo Casals veut donner à la ville un orchestre qui tiendrait sa place au sein des formations européennes. Casals ne manque pas d’expérience : il a dirigé, plusieurs soirs, le London Symphony Orchestra, et lors de ses voyages, il a maintes fois tenu la baguette.

Il décide donc de créer son propre orchestre, qui prend son nom : Orquestra Pau Casals. « Pau » est la forme catalane de son prénom, et cela signifie également « paix ».

Pablo Casals mettra 7 ans pour que son orchestre soit reconnu comme l’un des meilleurs au monde et fasse salle comble.

L’un des complices musicaux de Pablo Casals, Manuel de Falla, est lui aussi amené à diriger l’Orquestra Pau Casals, notamment pour créer son Concerto pour clavecin, avec Wanda Landowska. La création a lieu le 5 novembre 1926, au Palais de la Musique de Barcelone.

Programmation musicale

Traditionnel

Zeybek (davul-zurna)

Hasan Erkan (zurna)

Actes Sud

Enric Casals

Sardanes de concert : Heroica - pour cobla

Cobla La Principal De Girona, Pablo Casals (direction)

EMI

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°1 en Ut Maj op 21 : 1. Adagio molto - Allegro con brio

Orchestre Pablo Casals de Barcelone, Pablo Casals (direction)

Naxos

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°1 en Ut Maj op 21 : 2. Andante cantabile con moto

Orchestre Pablo Casals de Barcelone, Pablo Casals (direction)

Naxos

Johannes Brahms

Double concerto en la min op 102 - pour violon violoncelle et orchestre 2. Andante Jacques Thibaud (violon), Pablo Casals (violoncelle), Orchestre Pablo Casals de Barcelone, Alfred Cortot (direction)

EMI

Enrique Granados

Danse espagnole

Pablo Casals (violoncelle), Nikolai Mednikoff (piano)

RCA

Manuel de Falla

Concerto pour clavecin

Manuel de Falla (clavecin), Marcel Moyse (flûte traversière), Georges Bonneau (hautbois), Emile Godeau (clarinette), Marcel Darrieux (violon), Auguste Cruque (violoncelle)

Almaviva

Traditionnel

Bashraf râst Asem Bey

Sami Al Sawwa (qanun égyptien)

Gramophone

Giovanni Sgambati

Sérénade napolitaine op 24 n°2 - arrangement pour violoncelle et piano

Pablo Casals (violoncelle), Nikolai Mednikoff (piano)

RCA

Bibliographie

« Pau Casals, une vie, une oeuvre au service de la paix », Josep Maria Figueres et Marie Costa, éditions Balzac

« Pablo Casals, un musicien, une conscience », Jean-Jacques Bedu, éditions Découvertes Gallimard

« Manuel de Falla », Gilles Thieblot, Bleu nuit éditeur