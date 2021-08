Go West ! (9/15) : sur la route de Memphis

Le berceau du blues : Memphis dans le Tennessee...

De Minneapolis, nous descendons le Mississipi. Nous passons par Potosi dans le Wisconsin, village pittoresque avec son musée de la bière.

Nous traversons Hanibal dans le Missouri, ville natale de Mark Twain avec sa maison d’enfance et son musée. Une ville reconstituée, animée par des acteurs et interprètes costumé. Y sont exposées des peintures à l’huile de Norman Rockwell.

Saint Louis, dans le Missouri et sa célèbre Gateway Arch.

Et nous arrivons au berceau du blues : Memphis, dans le Tennessee.

Le premier blues y a été édité et publié par William Christopher Handy en 1912.

Programmation musicale

Morton Harvey

Memphis Blues

WEST HILL RADIO ARCHIVES

Sleepy John Estes

Little Laura Blues

DOCUMENT RECORDS

Minnie McCoy

If You See My Rooster (Please Run Him Home)

Memphis Minnie

BDMUSIC

Clara Ward Singers

Surely God Is Able

FREMEAUX ET ASSOCIES

Flora Morton / Eleanor Ellis

Move On Up A Little Higher

OCORA

Mahalia Jackson

Just To Behold His Face

FREMEAUX ET ASSOCIES

Eartha Kitt

Beale Street Blues

RCA VICTOR

Thomas Rufus

Bear Cat

SUN RECORDS

Eduardo di Capua

One Chance : O sole mio

Mario Lanza

Extrait de la BO du film One Chance réalisé par David Frankel

SONY CLASSICAL

Every Time I Feel The Spirit

Spirit of Memphis Quartet

FANTASTIC VOYAGE

Elvis Presley

That’s All Right

RCA

Elvis Presley

Where Could I Go But To The World

RCA

Ottis Redding

(Sittin’ on) The Dock Of The Bay

CRAFT RECORDINGS

Don Bryant

Is It Over

FAT POSSUM RECORDS

Isaac Hayes

Theme From Shaft

CARRERE

Bibliographie

Joseph Horowitz : « Classical Music in America, A history of its rise and fall » (W. W. Norton)

Richard Crawford : “America’s Musical Life, a History” (W. W. Norton)