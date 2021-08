Go West ! (7/15) : Chicago, la musique classique pour adoucir les mœurs

Il fait chaud l’été, et l'hiver on est sous le blizzard. Il faut être courageux pour habiter Chicago...

On la connait cette ville qui est pionnière dans bien des domaines.

Notamment pour ses gratte ciels à l’architecture insensée, qu’on peut visiter en sorte de bateau mouche, où l’on voit la Trump Tower, ou un gratte ciel en forme d’épi de mais avec aux 20 premiers étages de garages de voiture et au dessus les étages avec appartements.

Une ville creusée à sa façon, on dira la petite New York, avec ses mafias, son jazz et sa prohibition dans les années 30…

Programmation musicale

Henry Mancini

Victor Victoria : Chicago, Illinois

Henry Mancini (dir.)

Extrait de la BO du film Victor Victoria réalisé par Blake Edwards

RHINO RECORDS

Ennio Morricone

Les Incorruptibles : Al Capone

Extrait de la BO du film Les Incorruptibles réalisé par Brian De Palma

ALLIANCE MEDIA

Joe Oliver

West End Blues

King Oliver Orchestra

WU

Louis Armstrong

Chicago Breakdown

Louis Armstrong & His Hot Seven

Earl Hines (piano)

UNIVERSAL MUSIC

Jelly Roll Morton

Doctor Jazz

Jelly Roll Morton & His Red Hot Peppers

EPM RECORDS

Piotr Ilitch Tchaïkovsky

Concerto n°1 en si bémol mineur op 23 : Allegro con fuoco

Beatrice Rana (piano)

Antonio Pappano (dir.)

Orchestre de l’Académie de Sainte Cecile de Rome

WARNER CLASSICS

Nicolas Rimski-Korsakov

Shéhérazade op 35 : La mer et le vaisseau de Sindbad – suite symphonique

Seiji Ozawa (dir.)

Orchestre Symphonique de Chicago

WARNER CLASSICS

Muddy Waters

Honey Bee

GET ON DOWN

Robert Leroy Johnson

Sweet Home Chicago

John Belushi et Dan Aykroyd

Extrait de la BO du film The Blues Brothers réalisé par John Landis

ATLANTIC

Stephen Sondheim

Finishing The Hat

Mandy Patinkin : George

Extrait de la comédie musicale Sunday in the Park with George sur le livret de James Lapine

RCA

Bibliographie

Joseph Horowitz : « Classical Music in America, A history of its rise and fall » (W. W. Norton)

Richard Crawford : “America’s Musical Life, a History” (W. W. Norton)