Go West ! (6/15) : Un amour de Boston

Le voyage débute. Boston. Ville côtière de Nouvelle Angleterre, l’une des plus vieilles en Amérique fondée par des puritains en 1630 le long de l’estuaire de la rivière Charles. Longtemps, la plus prospère des colonies.

On est à 5 heures de route de New York. Il n’y a que 340 kilomètres de distance, mais sur l’autoroute, la vitesse est limitée à 100 kilomètres heure.

Boston, 673 000 habitants en centre ville. En tout 5 millions sur la métropole. Des universités prestigieuses : Harvard, le Massachussetts Institute of Technology,... Des écoles de musique prestigieuses comme la Berklee School of Music.

Une ville puritaine, où se déroule la froide série La Servante écarlate, avec un hôtel de ville en béton, et une réplique du bateau où se déroula la fameuse Tea Party : la révolte contre le parlement britannique qui précède la guerre d’indépendance.

Une ville très musicale. Au commencement, ce sont surtout la musique religieuse, des chants psalmodiques qu’apprécient les nouveaux colons.

Programmation musicale

Leontyne Price

Fairest Lord Jesus

Leontyne Price (soprano)

George Decker (orgue)

Chœur masculin de Saint Thomas de New York

BMG

Joseph Haydn

Messe en si bémol Majeur : 14. Et resurrexit

Mireille Asselin (soprano)

Sonja Dutoit Tengblad (soprano)

Catherine Wyn-Rogers (mezzo-soprano)

Jeremy Budd (ténor)

Stefan Reed (ténor)

Sumner Thompson (baryton)

Harry Christophers (dir.)

Orchestre de la Société Haendel et Haydn

Chœur de la Société Haendel et Haydn

CORO

Ludwig Van Beethoven

Missa solemnis en ré Majeur op 123 : Kyrie – Kyrie Eleison

Gundula Janowitz (soprano)

Christa Ludwig (contralto)

Fritz Wunderlich (ténor)

Walter Berry (basse)

Herbert von Karajan (dir.)

Orchestre Philharmonique de Berlin

Michel Schwalbe (violon)

Josef Nebois (orgue)

DEUTSCHE GRAMMOPHON

Amy Beach

Trio en la mineur op 150 : Allegro

Paul Barritt (violon)

James Lisney (piano)

Charles Medlam (violoncelle)

BIS

George Whitefield Chadwick

Symphonic Sketches : 1. Jubilee

Andrew Constantine (dir.)

Orchestre nationale de la BBC du Pays de Galles

ORCHID CLASSIC

Aaron Copland

Concerto pour piano : Andante sostenuto

Aaron Copland (piano)

Leonard Bernstein (dir.)

Orchestre Philharmonique de New York

PRAGA

Benjamin Britten

Peter Grimes – Prologue Interlude : I. Dawn

Felicity Lott (soprano)

Anthony Rolfe-Johnson (ténor)

Thomas Allen (baryton)

Bernard Haitnik (dir.)

Orchestre de l’Opera Royal de Covent Garden

Chœur de l’Opera Royal de Covent Garden

EMI CLASSICS

Leonard Bernstein

Trouble in Tahiti : 9. What A Movie (scène 6)

Antonia Butler (soprano)

Julian Patrick (baryton-basse)

Mark Brown (baryton)

Michael Clarke (ténor)

Nancy Williams (mezzo-soprano)

Leonard Bernstein (dir.)

Orchestre Philharmonique de New York

SONY CLASSICAL

Felix Mendelssohn

A Midsummer Night’s Dream op 61 (Le Songe d’une nuit d’été) : Come Now A Rondel / Ye Spotted Snakes

Kathleen Battle (soprano) : La 1ère fée

Frederica Von Stade (mezzo-soprano) : la 2ème fée

Judi Dench (lecture)

Seiji Ozawa (dir.)

Orchestre Symphonique de Boston

Chœur du Festival de Tanglewood

DEUTSCHE GRAMMOPHON

Justin Hurwitz

Whiplash : Overture

Justin Hurwitz (dir.)

Extrait de la BO du film Whiplash réalisé par Damien Chazelle

VARESE SARABANDE

Bibliographie

Joseph Horowitz : « Classical Music in America, A history of its rise and fall » (W. W. Norton)

Richard Crawford : “America’s Musical Life, a History” (W. W. Norton)