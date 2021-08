Go West ! (5/15) : Rendez-vous au Cotton Club

New York Harlem. Au croisement de la 142e rue et de l’avenue Lenox. Le public blanc se bouscule dans ce club, des compositeurs comme George Gershwin, comme Harold Arlen, des cinéastes comme les frères Fleisher, les inventeurs de la pin up Betty Boop. Mais les noirs sont interdits dans la salle.

Pourtant sur scène, ce sont des artistes venus en grande partie de Chicago et de la Nouvelle Orléans qui se produisent. Un nouveau son, une furie.

Aujourd’hui, nous déambulons dans ce qui s’appelait les années 20 rutilantes et à Harlem.

Programmation musicale

Duke Ellington

It Don’t Mean A Thing If It Ain’t Got That Swing

NOCTURNE

Duke Ellington & His Orchestra

The Mooche

DIFYMUSIC

Billie Holiday

I Can’t Give You Anything But Love

MASTERS OF JAZZ

Ethel Waters

Stormy Weathers (Keeps Rainin’ All The Time)

RHINO RECORDS

Cabs Calloway

The Scat Song

MASTERS OF JAZZ

Fletcher Henderson

Shangai Shuffle

BBC RECORDS

Chick Webb

Stompin’ At The Savoy

FREMEAUX ET ASSOCIES

Count Basie

Shorty George

FREMEAUX ET ASSOCIES

Louis Armstrong & His Orchestra

Shanty Boat on The Mississipi

FREMEAUX ET ASSOCIES

George Gershwin

Raphsody in blue – pour piano et orchestre

Fazil Say (piano)

Kurt Masur (dir.)

Orchestre Philharmonique de New York

TELDEC

Eubie Blake

Shuffle Along : I’m Just Wild About Harry

Thelma Carpenter (chant)

Avon Long (chant)

Eubie Blake (dir.)

SONY

Bibliographie

Joseph Horowitz : « Classical Music in America, A history of its rise and fall » (W. W. Norton)

Richard Crawford : “America’s Musical Life, a History” (W. W. Norton)