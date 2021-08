Go West ! (4/15) : balade sur la Tin Pan Alley de New York

Tin Pan Alley est située sur la 28e rue. L’allée des casseroles en métal. A l’ouest entre la 5e et la 6e avenue. Ce n’est donc pas très grand. A peine 400 mètres. C’était le quartier des éditeurs de musique et des auteurs de chansons.

Cette rue a dominé à la fin du XIXe siècle et au début du XXe la musique populaire aux Etats-Unis. Des immeubles marrons typiques new yorkais, avec un escalier sur la chaussée pour monter à la boutique.

Beaucoup de bruits, de son, de musique qui en sort.

Le centre commercial de l'industrie de l'édition de musique populaire a changé au cours du XIXe siècle : à partir de Boston, il est passé à Philadelphie, Chicago, Détroit, Cleveland, Baltimore ou Cincinnati, avant de s'installer vers la fin des années 1800 dans la ville de New York qui était en train de devenir un centre important pour les arts populaires musicaux et de spectacle.

Avec toute une nouvelle technique marketing pour créer et disséminer des musiques qui plaisent. C’est ce quartier qui va donner naissance à l’industrie de la musique populaire américaine et permettre le succès de Broadway.

Programmation musicale

Charles Harris

After The Ball

Barbara Cook

Franz Allers (dir.)

MASTERWORKS BROADWAY

Rudyard Kipling

Break The News To Mother

Michael Halliwell (baryton)

David Miller (piano)

AUSTRALIAN BROADCASTING

George M. Cohan

Give My Regards To Broadway / Yankee Doodle Boy / You’re a Grand Old Flag

Orchestre Symphonique de San Francisco

MUSIC & ARTS

Enrico Caruso

Over There

FREMEAUX ET ASSOCIES

Bob Cole

Under The Bamboo Tree

Judy Garland

Margaret O’Brien

Extrait de la BO du film Le chant du Missouri réalisé par Vincente Minelli

SONY CLASSICAL

Paul Dresser

On The Banks Of The Wabash, Far Away

Joan Morris (mezzo-soprano)

William Bolcom (piano)

OMEGA RECORD

The Andrews Sisters

Alexander’s Ragtime Band

Vic Shoen & His Orchestra

BDMUSIC

George Gershwin

Swanee

Al Johnson

BODY AND SOUL

Liza Minnelli

Shine On The Harvest Moon

Jack French (dir.)

CBS

Frank Silver

Yes We Have No Bananas

Louis Prima

BDMUSIC

Vincent Rose

Whispering

Moustache & His Jazz Seven

FRESH SOUND RECORDS

Jerome Kern

Show Boat : Life Upon The Wicked Stage

Caroline O’Connor (chant)

John Owen Edwards (dir.)

National Symphony Orchestra

JAY PRODUCTIONS

Lorenz Hart et Richard Rodgers

The Lady Is a Tramp

Judy Garland

Mickey Rooney

Lennie Hayton (dir.)

Orchestre des studios de la MGM

Extrait de la BO du film Ma vie est une chanson réalisé par Norman Taurog

MGM

Scott Joplin

Maple Leaf Rag

Scott Joplin

BDMUSIC

Bibliographie

Joseph Horowitz : « Classical Music in America, A history of its rise and fall » (W. W. Norton)

Richard Crawford : “America’s Musical Life, a History” (W. W. Norton)