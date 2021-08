Go West ! (2/15) : New York et la musique classique américaine

Quand la musique américaine arrive-t-elle à New York ? Une date est importante : le 15 décembre 1893, la création de la Symphonie du Nouveau Monde composée par Anton Dvořák et interprétée par l'Orchestre philharmonique de New York...

Hier on découvrait comment l’Amérique s’était appropriée la musique européenne, et avait fait des stars de ses interprètes, chefs d’orchestre comme Toscanini ou Bernstein, ou de ses interprètes comme Jascha Heifetz et Anton Rubinstein.

Mais on a vu aussi combien ces orchestres s’étaient plutôt intéressés aux compositeurs de l’ancien monde : Beethoven, Chopin, Liszt, et parfois Debussy.

La musique américaine ne date pas de la Symphonie du Nouveau Monde, créée en 1893, mais cette œuvre composée lors de son séjour américain par Anton Dvorak va, avant George Gershwin, réussir à faire la jointure entre les musiques locales venues des indigènes indiens, des esclaves afro américains et la musique symphonique européenne.

La voici cette symphonie du nouveau monde le premier mouvement dirigé par Leonard Bernstein à la tête de l’Orchestre philharmonique de New York. Ecoutez, on se croirait dans une prairie américaine… presque dans un western…

Dvořák explique :

Je n'ai utilisé aucune des mélodies indiennes. J'ai simplement écrit des thèmes originaux englobant les particularités de cette musique et, utilisant ces thèmes comme sujets, je les ai développés avec les moyens des rythmes modernes, contrepoints et couleurs orchestrales.

